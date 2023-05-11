Матвиенко раскритиковала подход «для галочки» к «Разговорам о важном»

Матвиенко связала формальный подход к урокам с неподготовленной тематикой и педагогами, в результате чего занятия проводятся лишь «для галочки»

Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

«Разговоры о важном», которые c прошлого года проводятся в российских школах, превратились в формальность из-за неподготовленности педагогов и непродуманности тематики. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, передает ТАСС.

По ее словам, в большинстве школ «никакого разговора о важном не происходит». «Не потому, что директора школ не хотят, а потому что не подготовлены педагоги, неподготовленная тематика, которую надо было бы вносить. Все это превращается в банальность, в формальность, для галочки», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что такое не должно произойти со всероссийским уроком, посвященным полному снятию блокады (27 января), он не должен пройти формально.

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» проводятся с сентября 2022 года во всех классах школ — с 1-го по 11-й. Они проходят первым уроком в понедельник и являются обязательными для посещения. Главными темами таких уроков стали патриотизм и гражданское воспитание, нравственность, экология и др.



