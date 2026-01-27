В России число решений судов о конфискации имущества возросло в три раза

Число судебных решений о конфискации имущества с 2023 года увеличилось с 11 тыс. до 31 тыс., сообщил начальник главного следственно-судебного управления Генпрокуратуры Бажутов

Фото: Олеся Чепурченко / ТАСС

Количество судебных решений по уголовным делам с конфискацией имущества в России увеличилось в три раза, сообщил начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры, кандидат на должность заместителя генерального прокурора Сергей Бажутов, передает ТАСС.

«Мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 тыс. до 31 тыс. судебных решений [c 2023 года]», — сказал он. Бажутов отметил, что в 2023 году прокуратура выявила неполное исполнение данной меры.

Он напомнил, что конфискация имущества была введена в 2006 году. В Генеральной прокуратуре ее рассматривают как инструмент, необходимый не только для привлечения к ответственности, но и для полного возмещения причиненного ущерба.

Согласно ст. 104.1 Уголовного кодекса, конфискация (денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате совершения преступлений) предусмотрена на основании обвинительного заключения по ряду дел, среди которых — экономические преступления, в том числе коррупция, контрабанда, деяния, угрожающие общественной безопасности и основам конституционного строя. В 2024 году в этот список добавилось распространение заведомо ложной информации о российской армии. Конфискация как вид наказания действовала с 1997 по 2003 год, а затем была вновь введена в 2006 году уже как мера специальной конфискации (изъятие орудий преступления, имущества, полученного в результате преступления или используемого для финансирования терроризма).

В декабре 2025 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в колонке для РБК написал, что на рассмотрение в правительство направлен законопроект, расширяющий применение конфискации имущества против коррупционеров.

Глава СК сообщил, что в 2025 году по инициативе следователей в рамках коррупционных дел был наложен арест на имущество общей стоимостью около 24,5 млрд руб. Этот показатель на четверть превышает данные 2024 года. Кроме того, фигуранты дел после возбуждения уголовного преследования добровольно передали имущество, денежные средства и ценности на сумму 4,7 млрд руб.

В конце ноября прошлого года Конституционный суд разрешил конфискацию имущества, в том числе единственного жилья (даже если его приобрели частично на законные средства), у родственников коррупционеров и причастных третьих лиц.