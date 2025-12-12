Суд конфисковал имущество экс-главы района на Кубани и 11 его близких

Суд взыскал в доход государства имущество экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и его окружения, признав, что подсудимый скрывал свои активы, оформляя их на родственников и аффилированных лиц

Сергей Лесь (Фото: opskuban / Telegram)

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, а также 11 его родственников и знакомых, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Основанием для обращения в суд стали выявленные факты несоблюдения Лесем требований антикоррупционного законодательства, включая установленные ограничения и запреты.

В доход государства взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Кроме того, с ответчиков взыскано более 70 млн руб. как эквивалент стоимости отчужденного имущества.

По данным прокурора, с июня 2017 года по октябрь 2025 года, занимая должность главы муниципального образования, Лесь использовал свои полномочия для капитализации собственных активов, оформляя право собственности на имущество на аффилированных лиц и родственников. Лесь преследовал цель скрыть реальное имущественное положение и источники доходов.

Неподтвержденные доходы ответчиков за восемь лет превысили 180 млн руб., а по возмездным сделкам было приобретено имущество на сумму свыше 350 млн руб. Эти сведения подтвердились в ходе судебного рассмотрения.

Леся арестовали 12 октября до 29 ноября. Его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями, по которой грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, в его деле названа ч. 3 ст. 33 — виды соучастников преступления, то есть Лесь считается организатором преступления.

По данным «Коммерсанта», в числе ответчиков по делу, помимо Сергея Леся, указаны Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, а также Евгений Прокопенко, который, как выяснил «Ъ-Кубань», ранее возглавлял отдел закупок. В иске фигурируют 130 объектов недвижимости, из них 21 — земельные участки и здания, принадлежащие самому Лесю и его семье.

Издание также уточнило, что истцами по делу выступают Минфин, ФССП и Федеральное казначейство, а третьим лицом привлечено территориальное управление Росимущества.