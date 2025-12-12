 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд конфисковал имущество экс-главы района на Кубани и 11 его близких

Суд взыскал в доход государства имущество экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и его окружения, признав, что подсудимый скрывал свои активы, оформляя их на родственников и аффилированных лиц
Сергей Лесь
Сергей Лесь (Фото: opskuban / Telegram)

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, а также 11 его родственников и знакомых, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Основанием для обращения в суд стали выявленные факты несоблюдения Лесем требований антикоррупционного законодательства, включая установленные ограничения и запреты.

В доход государства взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Кроме того, с ответчиков взыскано более 70 млн руб. как эквивалент стоимости отчужденного имущества.

По данным прокурора, с июня 2017 года по октябрь 2025 года, занимая должность главы муниципального образования, Лесь использовал свои полномочия для капитализации собственных активов, оформляя право собственности на имущество на аффилированных лиц и родственников. Лесь преследовал цель скрыть реальное имущественное положение и источники доходов.

Неподтвержденные доходы ответчиков за восемь лет превысили 180 млн руб., а по возмездным сделкам было приобретено имущество на сумму свыше 350 млн руб. Эти сведения подтвердились в ходе судебного рассмотрения.

Глава Крымского района Кубани пытался сбежать от силовиков с 12 кг золота
Общество
Сергей Лесь

Леся арестовали 12 октября до 29 ноября. Его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями, по которой грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, в его деле названа ч. 3 ст. 33 — виды соучастников преступления, то есть Лесь считается организатором преступления.

По данным «Коммерсанта», в числе ответчиков по делу, помимо Сергея Леся, указаны Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, а также Евгений Прокопенко, который, как выяснил «Ъ-Кубань», ранее возглавлял отдел закупок. В иске фигурируют 130 объектов недвижимости, из них 21 — земельные участки и здания, принадлежащие самому Лесю и его семье.

Издание также уточнило, что истцами по делу выступают Минфин, ФССП и Федеральное казначейство, а третьим лицом привлечено территориальное управление Росимущества.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Полина Дуганова
конфискация имущества Краснодарский край суд злоупотребление полномочиями
Материалы по теме
Следственный комитет в 2025 году возбудил более 24 тыс. дел о коррупции
Политика
Ущерб по делу экс-замминистра ДНР о хищениях у МО оценили в 9 млрд руб.
Политика
Глава СК предложил расширить применение конфискации в делах о коррупции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:11 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:11
Медведев спрогнозировал «Единой России» более сложные времена Политика, 19:19
Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду Спорт, 19:18
АвтоВАЗ отзовет для проверки 33,4 тыс. LADA Granta Бизнес, 19:12
The Telegraph узнал об отстранении Дрисколла от переговоров по Украине Политика, 19:08
ПСБ выделил более ₽50 млрд на реализацию проектов горнодобывающей отрасли Пресс-релиз, 19:05
WP рассказала о секретных и «тревожных» встречах делегации Украины с ФБР Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC Спорт, 18:51
Власти Кузбасса попросили сохранить обязательный вывоз угля из региона Бизнес, 18:50
Минспорта Украины отреагировал на решение МОК вернуть российских юниоров Спорт, 18:46
Минкультуры сделало доступнее программу кредитования инвесторов ОКН Отрасли, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Песков назвал «запудриванием мозгов» перемирие вместо мира на Украине Политика, 18:39
Новые ограничения ЦБ и «уголовка» за серый майнинг. События крипторынка Крипто, 18:26