Суд конфисковал имущество экс-главы района на Кубани и 11 его близких
Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, а также 11 его родственников и знакомых, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Основанием для обращения в суд стали выявленные факты несоблюдения Лесем требований антикоррупционного законодательства, включая установленные ограничения и запреты.
В доход государства взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Кроме того, с ответчиков взыскано более 70 млн руб. как эквивалент стоимости отчужденного имущества.
По данным прокурора, с июня 2017 года по октябрь 2025 года, занимая должность главы муниципального образования, Лесь использовал свои полномочия для капитализации собственных активов, оформляя право собственности на имущество на аффилированных лиц и родственников. Лесь преследовал цель скрыть реальное имущественное положение и источники доходов.
Неподтвержденные доходы ответчиков за восемь лет превысили 180 млн руб., а по возмездным сделкам было приобретено имущество на сумму свыше 350 млн руб. Эти сведения подтвердились в ходе судебного рассмотрения.
Леся арестовали 12 октября до 29 ноября. Его подозревают в преступлении по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями, по которой грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, в его деле названа ч. 3 ст. 33 — виды соучастников преступления, то есть Лесь считается организатором преступления.
По данным «Коммерсанта», в числе ответчиков по делу, помимо Сергея Леся, указаны Екатерина, Татьяна и Евгений Лесь, а также Евгений Прокопенко, который, как выяснил «Ъ-Кубань», ранее возглавлял отдел закупок. В иске фигурируют 130 объектов недвижимости, из них 21 — земельные участки и здания, принадлежащие самому Лесю и его семье.
Издание также уточнило, что истцами по делу выступают Минфин, ФССП и Федеральное казначейство, а третьим лицом привлечено территориальное управление Росимущества.
