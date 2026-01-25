Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки в Индии вируса Нипах

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Роспотребнадзор попросил туристов, путешествующих в Индию и Юго-Восточную Азию соблюдать ряд рекомендаций на фоне вспышки в Индии вируса Нипах. Случаев болезни в России не выявлено.

Туристам следует не контактировать с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой и не пить воду из сомнительных источников. При появлении симптомов заболевания, включая высокую температуру, кашель или сильную головную боль, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Вирус Нипах передается человеку от животных, например, от свиней или летучих мышей. Кроме того, передача возможна через зараженную пищу и от человека к человеку. «В последние годы вспышки вируса Нипах регулярно отмечаются в Индии, в то же время случаи заболевания людей регистрируются в странах Юго‑Восточной Азии», — добавило ведомство.

Ситуация находится под контролем, Россия располагает необходимым запасом тест-систем для оперативного выявления вируса, заверил Роспотребнадзор. На всех пограничных пунктах работает автоматизированная система «Периметр», которая в режиме реального времени отслеживает состояние здоровья пересекающих границу людей.

Нипах — вирус с высоким уровнем летальности (от 40% до 70% случаев), против которого не существует вакцины. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует его как патоген высокого риска. Основная причина смерти — отек мозга, вызванный инфекцией. Заражение людей происходит редко; основной источник передачи — летучие мыши, а также употребление в пищу загрязненных фруктов.

Материал дополняется