Катар анонсировал освобождение ХАМАС трех заложников вне условий сделки

На этой неделе ХАМАС освободит шесть заложников — троих по плану и еще троих вне соглашения с Израилем. Одну из заложниц удерживает не ХАМАС, а «Исламский джихад»

Одна из освобожденных ранее израильских заложниц (Фото: Rami Shlush / Reuters)

До пятницы на этой неделе (31 января) ХАМАС освободит трех израильских заложников, что выходит за рамки сделки палестинской группировки с Израилем, сообщил представитель МИД Катара Мажед аль-Ансари в Х.

«В рамках продолжающихся усилий, возглавляемых посредниками, между двумя сторонами было достигнуто понимание, что ХАМАС передаст заложницу Арбель Йехуд и двух других заложников до следующей пятницы. ХАМАС также передаст еще трех заложников в субботу в соответствии с соглашением», — сказано в заявлении аль-Ансари.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что трое заложников будут освобождены в четверг, помимо Йехуд, это будет Агам Бергер, имя третьего неизвестно.

Йехуд находится в плену у второй палестинской группировки «Исламский джихад» (признана в России террористической и запрещена).

Times of Israel передает, что ХАМАС передал Израилю информацию о количестве выживших заложников, которые будут возвращены на первом этапе соглашения о перемирии. Число совпадает с данными разведки Израиля — 25 живых и восемь мертвых заложников.

Семь живых заложников уже были освобождены — первых трех 19 января, еще четверых — 25-го. Израиль в обмен освободил около 300 палестинских заключенных.

Израиль и ХАМАС заключили перемирие после чем более года переговоров, оно стартовало 19 января. Первый этап продлится 42 дня. За это время должны быть освобождены 33 заложника. Всего же в секторе Газа их осталось около сотни, по меньшей мере треть из них мертвы. Также оэтап включает другие меры — например, разрешение для палестинцев вернуться на север сектора Газа.

Среди заложников есть россиянин Александр Труфанов, а также уроженец Донбасса, сын российской гражданки Максим Харкин.