Катар анонсировал освобождение ХАМАС трех заложников вне условий сделки
До пятницы на этой неделе (31 января) ХАМАС освободит трех израильских заложников, что выходит за рамки сделки палестинской группировки с Израилем, сообщил представитель МИД Катара Мажед аль-Ансари в Х.
«В рамках продолжающихся усилий, возглавляемых посредниками, между двумя сторонами было достигнуто понимание, что ХАМАС передаст заложницу Арбель Йехуд и двух других заложников до следующей пятницы. ХАМАС также передаст еще трех заложников в субботу в соответствии с соглашением», — сказано в заявлении аль-Ансари.
В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что трое заложников будут освобождены в четверг, помимо Йехуд, это будет Агам Бергер, имя третьего неизвестно.
Йехуд находится в плену у второй палестинской группировки «Исламский джихад» (признана в России террористической и запрещена).
Times of Israel передает, что ХАМАС передал Израилю информацию о количестве выживших заложников, которые будут возвращены на первом этапе соглашения о перемирии. Число совпадает с данными разведки Израиля — 25 живых и восемь мертвых заложников.
Семь живых заложников уже были освобождены — первых трех 19 января, еще четверых — 25-го. Израиль в обмен освободил около 300 палестинских заключенных.
Израиль и ХАМАС заключили перемирие после чем более года переговоров, оно стартовало 19 января. Первый этап продлится 42 дня. За это время должны быть освобождены 33 заложника. Всего же в секторе Газа их осталось около сотни, по меньшей мере треть из них мертвы. Также оэтап включает другие меры — например, разрешение для палестинцев вернуться на север сектора Газа.
Среди заложников есть россиянин Александр Труфанов, а также уроженец Донбасса, сын российской гражданки Максим Харкин.
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