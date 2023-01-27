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Финляндия приостановила рассмотрение части заявок на убежище для россиян

Финляндия приостановила рассмотрение части заявок на убежище для россиян
Данные о ситуации в России непросто собрать, ее «невозможно нагуглить», заявили в Хельсинки. Финляндия решила выяснить, что ждет запросивших убежище россиян на родине в связи с мобилизацией, если им отказать в его предоставлении
Фото: Jussi Nukari / Reuters
Фото: Jussi Nukari / Reuters

Финляндии необходима актуальная информация о положении в России несогласных с мобилизацией мужчин, рассмотрение некоторого числа заявок об убежище приостановлено до ее получения, сообщила Helsingin Sanomat менеджер финской миграционной службы по вопросам убежища Юха Симила.

«Не совсем легко получить информацию о том, что произойдет, если, скажем, русский мужчина откажется от мобилизации. Вы не можете погуглить это», — пояснила она.

Необходимо получать самые свежие данные, особенно когда речь идет о России, Афганистане или Ираке, чтобы определиться с дальнейшими действиями, продолжила Симила. Она указала, что миграционной службе предстоит выяснить, кого мобилизуют, что ожидает мобилизованного и какие последствия отказа от мобилизации: «Это наказание, тюремное заключение или что?»

Ведомство намеревается закончить рассмотрение вопроса за несколько недель, после чего не исключает возобновления принятия решения по заявкам россиян об убежище. Хельсинки ожидает решения Европейского агентства по правам человека, достаточно ли нежелания человека участвовать в боевых действиях для получения политического убежища.

Информация о государстве относится к данным о состоянии страны, касающимся политических и социальных условий, положения в области прав человека и безопасности, законодательства, географии, доступа к медицинскому обслуживанию и другим бытовым вопросам.

Финское ведомство обязано гарантировать, что никто не будет депортирован из страны в район, где персоне угрожает смертная казнь, пытки, преследование либо иное бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Частичную мобилизацию в России объявили утром 21 сентября 2022 года. Сразу после этого на границе с Финляндией, Грузией и Казахстаном образовались многокилометровые пробки. Финскую границу в самые загруженные дни пересекали более 7 тыс. человек. После этого число заявок о получении убежища резко выросло — финская миграционная служба за весь прошлый год получила около тысячи таких обращений, а на даты с 21 сентября по 7 ноября пришлось большинство из них — более 600. До 2022 года об убежище в Финляндии просили обычно около 500 человек в год.

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В конце октября 2022 года Минобороны объявило о завершении призыва, но спустя месяц погранохрана Финляндии признавалась, что не знает, сколько в стране находится россиян с просроченным разрешением на пребывание из-за частых случаев подделок документов.

Президентский указ об окончании мобилизации в России так и не был подписан, в Кремле поясняли в январе, что мобилизация продолжает действовать, остановлен только призыв. «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков в ноябре 2022 года. Информацию западных СМИ о планах России возобновить мобилизацию власти отвергают.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мобилизация Финляндия убежище
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