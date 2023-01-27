Минпромторг предложил перевести новые регионы на московское время

Минпромторг решил перевести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на московское время

В регионах, присоединенных к России после референдумов в конце сентября, будет действовать московское время, сообщил Минпроторг. Поправки к закону о времени, которые законодательно закрепят этот порядок, внесены в правительство

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минпромторг предложил перевести новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области — на московское время. Законопроект, который закрепляет этот порядок, был разработан министерством и уже внесен в правительство, сообщило ведомство.

«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время», — говорится в сообщении. Мера предусмотрена в рамках «поэтапной синхронизации» законодательства России после принятия в состав четырех новых субъектов.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области до вхождения в состав России зимой действовало киевское время (UTC+2, на час меньше, чем в Москве), летом разницы во времени не было (UTC+3).

«В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно», — пояснил Минпромторг.

В октябре ведомство опубликовало на официальном портале нормативных актов проект документа с соответствующими изменениями в ст. 5 закона «Об исчислении времени», который регулирует время в России. В соответствии с ним в стране установлено 11 часовых зон.

Согласно закону, московское время соответствует 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3). Первая часовая зона в Калининградской области (МСК-1, московское время минус 1 час, UTC+2).

Границы часовых зон проходят по границам регионов, причем каждый субъект Федерации входит в одну часовую зону, за исключением Якутии, территория которой расположена в трех часовых зонах (МСК+6, МСК+7, МСК+8).

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Согласно данным ЦИК, жители этих регионов присоединение поддержали. 5 октября президент Владимир Путин подписал закон о вхождении этих регионов в состав России.

Киев и западные страны итогов голосования не признают. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую эти референдумы; против нее, кроме России, выступили только четыре страны — Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа и Сирия. Китай от голосования воздержался. Резолюции Генассамблеи ООН в отличие от решений Совета Безопасности считаются декларативными документами.