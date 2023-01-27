Минпромторг предложил перевести новые регионы на московское время

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 75,33 (+0,38) Инвестиции, 26 янв, 16:19
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 69,13 (+0,17) Инвестиции, 26 янв, 16:19
«Авито» спрогнозировал снижение цен на загородное жилье в России Недвижимость, 14:04
«Москвич» привезет свои кроссоверы в 23 региона России Авто, 14:01
Капитализация компаний богатейшего человека Индии обвалилась на $51 млрд Инвестиции, 14:00
Командир спецназа «Ахмат» сообщил о скором окружении Артемовска Политика, 13:47
Лицензия, которая не выжила: история популярности Гарри Поттера в России Общество, 13:45 
Минпромторг предложил перевести новые регионы на московское время Общество, 13:32
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 13:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:29
Миллиардер из России стал главным налогоплательщиком в Британии Бизнес, 13:21
Кремль заявил о секретности указов о помиловании членов ЧВК «Вагнер» Политика, 13:16
Власти переименовали военно-гражданскую администрацию Херсонской области Политика, 13:10
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы РБК и Tegrus, 13:07
Российские банки завершили кризисный год с худшей за семь лет прибылью Финансы, 13:00
Гол Мелешина принес «Спартаку» победу над болгарским клубом Спорт, 12:56
Военная операция на Украине ,  
0 

Минпромторг предложил перевести новые регионы на московское время

Минпромторг решил перевести ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области на московское время
В регионах, присоединенных к России после референдумов в конце сентября, будет действовать московское время, сообщил Минпроторг. Поправки к закону о времени, которые законодательно закрепят этот порядок, внесены в правительство
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минпромторг предложил перевести новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области — на московское время. Законопроект, который закрепляет этот порядок, был разработан министерством и уже внесен в правительство, сообщило ведомство.

«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время», — говорится в сообщении. Мера предусмотрена в рамках «поэтапной синхронизации» законодательства России после принятия в состав четырех новых субъектов.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области до вхождения в состав России зимой действовало киевское время (UTC+2, на час меньше, чем в Москве), летом разницы во времени не было (UTC+3).

«В настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время, а новый законопроект закрепляет этот порядок нормативно», — пояснил Минпромторг.

В октябре ведомство опубликовало на официальном портале нормативных актов проект документа с соответствующими изменениями в ст. 5 закона «Об исчислении времени», который регулирует время в России. В соответствии с ним в стране установлено 11 часовых зон.

Согласно закону, московское время соответствует 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3). Первая часовая зона в Калининградской области (МСК-1, московское время минус 1 час, UTC+2).

Читайте на РБК Pro
Как нанимать подходящих кандидатов, а не гнаться за призрачными лучшими
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин
Охота на бонусы: как крадут деньги и данные с карт лояльности ретейлеров
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем

Границы часовых зон проходят по границам регионов, причем каждый субъект Федерации входит в одну часовую зону, за исключением Якутии, территория которой расположена в трех часовых зонах (МСК+6, МСК+7, МСК+8).

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Согласно данным ЦИК, жители этих регионов присоединение поддержали. 5 октября президент Владимир Путин подписал закон о вхождении этих регионов в состав России.

Киев и западные страны итогов голосования не признают. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую эти референдумы; против нее, кроме России, выступили только четыре страны — Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа и Сирия. Китай от голосования воздержался. Резолюции Генассамблеи ООН в отличие от решений Совета Безопасности считаются декларативными документами.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область
Материалы по теме
В ЛНР заявили о применении Киевом средств РЭБ под Кременной
Политика
Власти ДНР сообщили о боях на окраине Угледара
Политика
Рогов заявил о проведении разведки боем в Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter