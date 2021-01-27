ФСБ задержала пропагандировавших «всемирный халифат» в Калужской области

Члены ячейки запрещенной террористической организации «Хизб yт-Тахрир» проводили подпольные собрания и вербовали сторонников, сообщили в ФСБ. Они стремились насильственным образом свергнуть действующую власть, уточнили там

Видео: ФСБ России

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Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области членов запрещенной в России террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», говорится в сообщении Центра общественных связей (ФОС) ФСБ, поступившем в РБК. Они вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации пресечена в Калужской области деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», — заявили в ЦОС.

Члены ячейки распространяли среди жителей области террористическую идеологию «с применением мер конспирации» и вербовали местных мусульман в свои ряды, уточнили там. Они вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирною халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».