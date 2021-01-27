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ФСБ задержала пропагандировавших «всемирный халифат» в Калужской области

Члены ячейки запрещенной террористической организации «Хизб yт-Тахрир» проводили подпольные собрания и вербовали сторонников, сообщили в ФСБ. Они стремились насильственным образом свергнуть действующую власть, уточнили там

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области членов запрещенной в России террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», говорится в сообщении Центра общественных связей (ФОС) ФСБ, поступившем в РБК. Они вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации пресечена в Калужской области деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», — заявили в ЦОС.

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Фото:ФСБ России

Члены ячейки распространяли среди жителей области террористическую идеологию «с применением мер конспирации» и вербовали местных мусульман в свои ряды, уточнили там. Они вели «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирною халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

В ходе рейда сотрудники ФСБ изъяли пропагандистские материалы ячейки, средства связи, электронные носители информации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, конкретные статьи в ЦОС не уточнили.

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В начале ноября ФСБ раскрыла аналогичную ячейку террористов в Казани. Они также действовали под эгидой «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» и вели деятельность в соответствии с доктриной «всемирного халифата». Члены ячейки проводили подпольные собрания в Татарстане и вербовали сторонников. Всего были задержаны пять человек, против них было возбуждено уголовное дело.

Автор
Мария Лисицына
ФСБ «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержание Калужская область
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