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В Крыму суд арестовал четверых участников «Хизб ут-Тахрир»

Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

Киевский районный суд Симферополя арестовал до сентября четырех из семи подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщила пресс-служба суда.

В сообщении сказано, что суд, проверив представленные материалы и выслушав участников процесса, постановил заключить под стражу троих фигурантов дела до 2 сентября за участие в деятельности террористической организации. Еще один задержанный арестован до 1 сентября.

ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»
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7 июля ФСБ задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По данным спецслужбы, задержанные занимались антиконституционной деятельностью, которая «основывалась на доктрине создания всемирного халифата», направленной на разрушение институтов светского общества и свержение действующей власти насильственными методами. Помимо этого обвиняемые распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали в свою организацию местных мусульман, отметили в ФСБ.

Теги: Терроризм, Крым, ФСБ
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