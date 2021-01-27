У депутата-единоросса Сопчука изъяли «золотые» активы на 38 млрд руб.

В ходе расследования выяснилось, что с 2011 по 2020 годы Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в ООО «Терней Золото», которое разрабатывает золотые и серебряные месторождения «Салют» и «Приморское», более 1 млрд руб. Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой.
Генпрокуратура решила, что сделка носила фиктивный характер — Сопчук продолжал участвовать в деятельности предприятия, принимал руководящие решения и незаконно снабжал его деньгами. Это также подтверждается тем, что сестра депутата не могла заниматься делами золотодобытчика — 25 лет до декабря 2019 года она работала в уссурийском филиале территориального фонда ОМС.
Благодаря вложенным Сопчуком и Усольцевым средства «Терней Золото» не только получила в разработку золотоносные участки, но и провела геологическую разведку, в результате которой нашла запасы золота и серебра более чем на 38,5 млрд руб. Прокуратура обвинила владельцев компании в «сокрытии принадлежащих им активов от контроля, тайном управлении и обогащении себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».
Замоскворецкий суд столицы пришел к выводу, что Сопчук нарушал законодательство о коррупции, сдавал неполные декларации о доходах и имуществе, препятствовал следствию. В качестве примера последнего приводится случай, когда депутат во время обыска в одной из подконтрольных организаций зашел в ее помещение, забрал оттуда папки с финансово-хозяйственными документами и уехал.
В итоге суд признал законным требование Генпрокуратуры взыскать в пользу государства доли Сопчука и Усольцева в ООО «Терней Золото». Часть ответчиков по делу обжаловала это решение, дата рассмотрения этих жалоб пока не назначено.
Адвокаты депутата называли показания, на которых строятся обвинения, необъективными и заявляли, что Сопчук не может выступать ответчиком по этому делу, поскольку не является владельцем золотодобывающей компании.
В 2017 году РБК называл Сопчука одним из 17 думских «молчунов» — депутатов, которые за время своего нахождения в нижней палате парламента не проявили никакой активности. За почти год с момента избрания в Госдуму он не внес ни одного законопроекта, не присоединился к инициативам коллег и не выступил ни на одном пленарном заседании.