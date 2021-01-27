У депутата-единоросса Сопчука изъяли «золотые» активы на 38 млрд руб.

Генпрокуратура выяснила, что он скрывал свою коммерческую деятельность, не декларировал доходы, препятствовал следствию. Сопчук фактически владел компанией «Терней Золото», разрабатывавшей месторождения стоимостью 38,5 млрд руб.

Сергей Сопчук (Фото: zspk.gov.ru)

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в компании «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

Сопчук выступал главным ответчиком по иску, поданным надзорным органом. Генпрокуратура установила, что он незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента.

В прошлом депутат был спикером заксобрания Приморского края, а позже первым вице-губернатором региона. В 2016 году он прошел в Госдуму, вошел в фракцию «Единой России».

Расследование строилось на показаниях партнера Сопчука — экс-депутата Госдумы и бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, который также не имел права заниматься коммерческой деятельностью.