Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 26 янв, 14:00
У депутата-единоросса Сопчука изъяли «золотые» активы на 38 млрд руб. Общество, 06:33 Почему стоит выбрать Швейцарию для лечения и сохранения здоровья Партнерский материал, 06:02 Российский бизнес стал в два раза чаще искать сотрудников по знакомству Бизнес, 06:00 В Испании произошло несколько землетрясений магнитудой выше 4 Общество, 05:58 YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа Технологии и медиа, 05:33 Почти 90% врачей выступили за реальные сроки за нападение на них Общество, 05:00 Байден заявил о неоправдавшей ожидания программе вакцинации от COVID Общество, 04:58 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 04:55 Эпидемиолог назвал причину снижения заболеваемости COVID-19 в России Общество, 04:39 В Великобритании число жертв COVID-19 превысило 100 тыс. человек Общество, 04:15 Бизнесмены назвали привлекательные для открытия гостиниц в России города Бизнес, 04:00 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 03:45 Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по делу о картинах на $1 млрд Общество, 03:36 Подозреваемый в нападении на силовика во Владивостоке пришел с повинной Общество, 03:30
Общество ,  
0 

У депутата-единоросса Сопчука изъяли «золотые» активы на 38 млрд руб.

Генпрокуратура выяснила, что он скрывал свою коммерческую деятельность, не декларировал доходы, препятствовал следствию. Сопчук фактически владел компанией «Терней Золото», разрабатывавшей месторождения стоимостью 38,5 млрд руб.
Сергей Сопчук
Сергей Сопчук (Фото: zspk.gov.ru)

Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сопчука доли в компании «Терней Золото», которая могла принести доход более 38 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела.

Сопчук выступал главным ответчиком по иску, поданным надзорным органом. Генпрокуратура установила, что он незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента.

В прошлом депутат был спикером заксобрания Приморского края, а позже первым вице-губернатором региона. В 2016 году он прошел в Госдуму, вошел в фракцию «Единой России».

Расследование строилось на показаниях партнера Сопчука — экс-депутата Госдумы и бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, который также не имел права заниматься коммерческой деятельностью.

Бывшему депутату Приморья дали 2,5 года колонии за присвоение ₽700 млн
Общество
Виктор Милуш

В ходе расследования выяснилось, что с 2011 по 2020 годы Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в ООО «Терней Золото», которое разрабатывает золотые и серебряные месторождения «Салют» и «Приморское», более 1 млрд руб. Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой.

Генпрокуратура решила, что сделка носила фиктивный характер — Сопчук продолжал участвовать в деятельности предприятия, принимал руководящие решения и незаконно снабжал его деньгами. Это также подтверждается тем, что сестра депутата не могла заниматься делами золотодобытчика — 25 лет до декабря 2019 года она работала в уссурийском филиале территориального фонда ОМС.

Читайте на РБК Pro
Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021 году Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать все О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах

Благодаря вложенным Сопчуком и Усольцевым средства «Терней Золото» не только получила в разработку золотоносные участки, но и провела геологическую разведку, в результате которой нашла запасы золота и серебра более чем на 38,5 млрд руб. Прокуратура обвинила владельцев компании в «сокрытии принадлежащих им активов от контроля, тайном управлении и обогащении себя за счет их эксплуатации в период нахождения во власти».

Замоскворецкий суд столицы пришел к выводу, что Сопчук нарушал законодательство о коррупции, сдавал неполные декларации о доходах и имуществе, препятствовал следствию. В качестве примера последнего приводится случай, когда депутат во время обыска в одной из подконтрольных организаций зашел в ее помещение, забрал оттуда папки с финансово-хозяйственными документами и уехал.

В Ленинградской области депутата задержали во время кражи рельсов
Общество
Фото:Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

В итоге суд признал законным требование Генпрокуратуры взыскать в пользу государства доли Сопчука и Усольцева в ООО «Терней Золото». Часть ответчиков по делу обжаловала это решение, дата рассмотрения этих жалоб пока не назначено.

Адвокаты депутата называли показания, на которых строятся обвинения, необъективными и заявляли, что Сопчук не может выступать ответчиком по этому делу, поскольку не является владельцем золотодобывающей компании.

В 2017 году РБК называл Сопчука одним из 17 думских «молчунов» — депутатов, которые за время своего нахождения в нижней палате парламента не проявили никакой активности. За почти год с момента избрания в Госдуму он не внес ни одного законопроекта, не присоединился к инициативам коллег и не выступил ни на одном пленарном заседании.

Автор
Михаил Котляр
депутат Приморский край Госдума конфискация золото
Материалы по теме
В Ленинградской области депутата задержали во время кражи рельсов
Общество
Бывшему депутату Приморья дали 2,5 года колонии за присвоение ₽700 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter