Бывшему депутату Приморья дали 2,5 года колонии за присвоение ₽700 млн

Виктора Милуша арестовали два года назад, но затем отпустили под залог. Следователи считали, что он похитил почти 700 млн руб. на фиктивных юридических услугах и благотворительности

Виктор Милуш (Фото: Законодательное собрание Приморского края)

Экс-депутата законодательного собрания Приморья и бывшего директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктора Милуша признали виновным в присвоении и растрате средств в особо крупном размере. Об этом заявили во Фрунзенском районном суде Владивостока, передает «РИА Новости».

Милуша обвиняли в двух эпизодах по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Речь шла о его деятельности в 2009–2016 годах. Следствие считает, что бывший депутат похитил около 700 млн руб. с помощью фиктивных договоров на оказание юридических услуг и пожертвований на благотворительность Часть средств Милуш обналичил.

По решению суда Милуш получил два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф 800 тыс. руб. Милуша взяли под стражу в зале суда.

Бывшего депутата арестовали в конце октября 2018 года. Он признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был выпущен под залог в 2019 году. Несмотря на уголовное дело и арест Милуш до 2020 года оставался депутатом заксобрания Приморского края от партии «Единая Россия».