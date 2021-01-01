В Ленинградской области депутата задержали во время кражи рельсов

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали муниципального депутата и его подельника, когда они пилили железнодорожные рельсы, чтобы их украсть. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

«7 декабря 2020 года поступило сообщение в правоохранительные органы о том, что двое мужчин в лесополосе на перегоне железнодорожных станций «Лебяжье — Краснофлотск» <…> осуществляют хищение железнодорожных рельс, — говорится в сообщении.

Полицейские приехали на место и поймали злоумышленников с поличным. В ходе задержания выяснилось, что один из мужчин является депутатом муниципального образования «Лебяженское городское поселение».

В ведомстве не уточнили имя депутата, однако, как сообщает агентство ТАСС и местное издание 47news.ru, задержанного зовут Евгений Будаев. По данным 47news.ru, он является депутатом от партии «Единая Россия».