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В Ленинградской области депутата задержали во время кражи рельсов

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали муниципального депутата и его подельника, когда они пилили железнодорожные рельсы, чтобы их украсть. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

«7 декабря 2020 года поступило сообщение в правоохранительные органы о том, что двое мужчин в лесополосе на перегоне железнодорожных станций «Лебяжье — Краснофлотск» <…> осуществляют хищение железнодорожных рельс, — говорится в сообщении.

Полицейские приехали на место и поймали злоумышленников с поличным. В ходе задержания выяснилось, что один из мужчин является депутатом муниципального образования «Лебяженское городское поселение».

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Фото:Алексей Бычков / Global Look Press

В ведомстве не уточнили имя депутата, однако, как сообщает агентство ТАСС и местное издание 47news.ru, задержанного зовут Евгений Будаев. По данным 47news.ru, он является депутатом от партии «Единая Россия».

Сам Будаев рассказал изданию, что рельс никому не принадлежал. Депутат хотел взять его, так как ему нужно было сделать подъездной путь к пилораме, но не хватало одного фрагмента на 20 метров. По словам Будаева, он надеялся на понимание со стороны сотрудников полиции.

Раннее в Санкт-Петербурге муниципального депутата Игоря Шокина арестовали на два месяца. Его обвиняют в убийстве своей супруги. По данным следствия, он нанес ей 11 ударов острым предметом в голову, а затем попытался скрыть следы преступления.

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