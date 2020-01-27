Мосгорсуд отменил решение продлить арест замгендиректора «Аэрофлота»

В конце ноября Басманный районный суд решил оставить Владимира Александрова под стражей до конца февраля 2020 года. Мосгорсуд это решение отменил и отправил дело на новое рассмотрение

Владимир Александров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Московский городской суд отменил постановление Басманного суда продлить до 29 февраля арест заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

В конце ноября Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Александрова под стражей. Но апелляционная инстанция это решение отменила и отправила материалы в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

Одновременно также отменено продление ареста для проходящих по тому же делу адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец, а также бывшего директора юридического департамента авиакомпании Татьяны Давыдовой. Постановлением Мосгорсуда срок содержания всех четверых под стражей, который сначала был ограничен датой 30 ноября 2019 года, продлен лишь до 6 февраля 2020 года.

Александрова отправили под стражу в начале октября. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вместе с Кибец, Сливко и Давыдовой заключал договоры на оказание юридических услуг, исполнителями контрактов указывались юристы коллегии «Ваш адвокатский партнер» Сливко и Кибец, однако фактически работу выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». В СК сообщали, что в результате Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб.