Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве

Владимиру Александрову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Вместе с другими фигурантами, по версии следствия, он вывел из «Аэрофлота» не менее 250 млн руб.

Владимир Александров (слева) (Фото: Антон Великжанин / ТАСС)

Басманный суд Москвы в среду арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщает «РИА Новости».

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Прокуратора просила о домашнем аресте Александрова.

Топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходят еще три человека — бывший директор юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.

По версии следствия, обвиняемые в результате заключенных договоров мошенническим путем вывели из компании не менее 250 млн руб. Речь идет о событиях 2015–2016 годов. Тогда участники группы заключили договоры на оказание юридических услуг. Исполнителями числились Сливко и Кибец. На самом деле работы выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота».