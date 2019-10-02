Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы в среду арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщает «РИА Новости».
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Прокуратора просила о домашнем аресте Александрова.
Топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходят еще три человека — бывший директор юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.
По версии следствия, обвиняемые в результате заключенных договоров мошенническим путем вывели из компании не менее 250 млн руб. Речь идет о событиях 2015–2016 годов. Тогда участники группы заключили договоры на оказание юридических услуг. Исполнителями числились Сливко и Кибец. На самом деле работы выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота».