Суд продлил арест замглаве «Аэрофлота» по делу о хищении 250 млн руб.

Владимир Александров (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва‎»)

Басманный суд Москвы на два месяца продлил арест замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Александров останется под стражей до 29 февраля 2020 года.

Помимо него суд продлил срок ареста адвокатам Александру Сливко и Дине Кибец, а также бывшему директору юридического департамента авиакомпании Татьяне Давыдовой. «Аэрофлот» и прокуратура настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест.

Александрова отправили под стражу в начале октября. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они вместе с Кибец, Сливко и Давыдовой заключали договоры на оказание юридических услуг. Исполнителями контрактов указывались юристы коллегии «Ваш адвокатский партнер» Сливко и Кибец, однако фактически работу выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». В СК сообщали, что в результате Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн руб.