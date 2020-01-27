Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач дала указание медицинским организациям при необходимости быть готовыми к массовому поступлению больных

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Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае. В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, руководителям территориальных органов Роспотребнадзора поручено создать план санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Речь, в частности, идет о переводе медицинских организаций, если это понадобится, на строгий противоэпидемический режим, перепрофилировании учреждений на случай массового поступления больных, подготовке в аптеках запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения.

Сейчас руководителям органов в сфере охраны здоровья рекомендовано подготовить список стационаров, куда можно было бы отправлять пациентов с симптомами, «не исключающими заболевание новой коронавирусной инфекцией».