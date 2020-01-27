Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 12:20
Малайзия запретила въезд из провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса Общество, 17:06 Мишустин уволил замминистра здравоохранения Елену Бойко Политика, 17:00 Москалькова пообещала проверить сообщения о «подмене» пропавших чеченцев Общество, 16:57 В Москве один человек погиб в ДТП на МКАД Общество, 16:54 Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе Бизнес, 16:53 SEC раскрыла новые данные об инвесторах в ICO Telegram Крипто, 16:51 МИД России заявил протест Токио после поимки японца при попытке шпионажа Общество, 16:49 Почему покупать Bitcoin прямо сейчас не лучшая идея Крипто, 16:44 Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса Общество, 16:40 Мишустин поручил вице-премьерам оценить работу по нацпроектам Экономика, 16:36 S7 Airlines разрешила пассажирам сдать или обменять билеты в Китай Общество, 16:28 Непризнанный провал. Что происходит в российском биатлоне Спорт, 16:21 «Эхо Москвы» сообщило о перерывах в передачах из-за хакерских атак Технологии и медиа, 16:15 Как фильм «Матрица» показал нам наше будущее Футурология, 16:15 
Вирус из Китая ,  
0 

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач дала указание медицинским организациям при необходимости быть готовыми к массовому поступлению больных
Фото: Курсков Евгений / ТАСС

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае. В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, руководителям территориальных органов Роспотребнадзора поручено создать план санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Речь, в частности, идет о переводе медицинских организаций, если это понадобится, на строгий противоэпидемический режим, перепрофилировании учреждений на случай массового поступления больных, подготовке в аптеках  запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения.

Сейчас руководителям органов в сфере охраны здоровья рекомендовано подготовить список стационаров, куда можно было бы отправлять пациентов с симптомами, «не исключающими заболевание новой коронавирусной инфекцией».

В институте под Новосибирском разработают две вакцины от коронавируса
Технологии и медиа

Также в документе содержится указание организовать медицинское наблюдение за учащимися из Китая.

Вспышка инфекции, вызываемой ранее не известным коронавирусом, была зафиксирована в городе Ухань в центральном Китае в конце декабря прошлого года. Сейчас от новой болезни умерли уже 80 человек. Случаи заболевания отмечены практически во всех провинциях КНР, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Франции и США.

В Китае произошла вспышка нового коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В России ни одного случая заражения новым коронавирусом не зафиксировано. По словам бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, существует 30 медицинских препаратов, при помощи которых можно лечить эту инфекцию.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова
Материалы по теме
У госпитализированной в Шереметьево пассажирки не нашли коронавируса
Общество
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 2,8 тыс.
Общество
В институте под Новосибирском разработают две вакцины от коронавируса
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter