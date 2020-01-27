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Дело клана Арашуковых ,  
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Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении еще 500 млн руб.

В новых эпизодах уголовного дела экс-советнику гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», отцу бывшего сенатора Рауфа Арашукова Раулю инкриминируют растрату более 500 млн руб.
Рауль Арашуков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следствие заподозрило бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и отца бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и нескольких других фигурантов в растрате более 500 млн руб. Об этом заявил адвокат подозреваемого Владимир Постанюк, передает ТАСС. Дела были возбуждены 21 октября прошлого года, уточнил юрист.

«Мой подзащитный подозревается в трех эпизодах растраты на общую сумму более 500 млн руб. Вину он категорически отвергает», — сообщил защитник.

Адвокат Рауля Арашукова сообщил РБК, что в отношении него возбудили четыре новых уголовных дела о растрате (ст. 160 УК), обвинение его доверителю пока не предъявлено.

В ходатайстве следствия о продлении меры пресечения в виде ареста, на которое ссылается «РИА Новости», говорится, что по эпизодам новых четырех уголовных дел отец экс-сенатора подозревается в хищении более 775 млн руб. По данным следствия, Арашуков-старший, занимая пост советника главы «Газпром межрегионгаза», перевел со счетов компании «Газпром газораспределение Ставрополь» на счета подконтрольных ему организаций 494,5 млн и 266,7 млн руб. А в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой в «Газпром газораспределение Ставрополь» следствие вменяет Арашукову хищение в период с 2010 года по февраль 2019-го почти 13 млн и более 2,8 млн руб.

Дело клана Арашуковых: главные действующие лица
Фотогалерея 

В конце декабря стало известно, что против членов семьи бывшего сенатора Рауфа Арашукова возбуждены четыре новых уголовных дела по статье о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По этой статье Раулю Арашукову, матери экс-сенатора Нелли и сестре Камилле (в замужестве Агоевой) грозит до десяти лет лишения свободы. Защитник Арашукова-старшего Анна Ставицкая заявила «Интерфаксу», что в октябре прошло года всей семье пришлось уехать за границу. В январе в СКР уточнили, что мать и сестру Рауля Арашукова обвиняют в хищении более 15,6 млн руб. у «Газпром межрегионгаза» путем получения зарплаты за фиктивное трудоустройство. Речь идет о выплатах Агоевой, фиктивно трудоустроенной на должность советника гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь», и Нелли Арашуковой, занимавшей до осени 2019 года должность начальника отдела кадров филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Сейчас родственницы Арашукова находятся в федеральном розыске.

В конце января член Совета Федерации Рауф Арашуков, представляющий в верхней палате парламента Карачаево-Черкесию, был задержан в зале заседаний. Следствие считает его причастным к убийствам лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также к созданию преступного сообщества. Тогда же был задержан и отец сенатора. Рауль Арашуков подозревается в создании организованной преступной группировки и хищениях у «Газпрома» более 30 млрд руб.

Авторы: Кристина Астафурова, Маргарита Алехина
Теги: Рауль Арашуков, дело о хищениях, «Газпром»
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