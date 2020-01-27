Отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении еще 500 млн руб.

В новых эпизодах уголовного дела экс-советнику гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», отцу бывшего сенатора Рауфа Арашукова Раулю инкриминируют растрату более 500 млн руб.

Рауль Арашуков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следствие заподозрило бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и отца бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля Арашукова и нескольких других фигурантов в растрате более 500 млн руб. Об этом заявил адвокат подозреваемого Владимир Постанюк, передает ТАСС. Дела были возбуждены 21 октября прошлого года, уточнил юрист.

«Мой подзащитный подозревается в трех эпизодах растраты на общую сумму более 500 млн руб. Вину он категорически отвергает», — сообщил защитник.

Адвокат Рауля Арашукова сообщил РБК, что в отношении него возбудили четыре новых уголовных дела о растрате (ст. 160 УК), обвинение его доверителю пока не предъявлено.

В ходатайстве следствия о продлении меры пресечения в виде ареста, на которое ссылается «РИА Новости», говорится, что по эпизодам новых четырех уголовных дел отец экс-сенатора подозревается в хищении более 775 млн руб. По данным следствия, Арашуков-старший, занимая пост советника главы «Газпром межрегионгаза», перевел со счетов компании «Газпром газораспределение Ставрополь» на счета подконтрольных ему организаций 494,5 млн и 266,7 млн руб. А в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой в «Газпром газораспределение Ставрополь» следствие вменяет Арашукову хищение в период с 2010 года по февраль 2019-го почти 13 млн и более 2,8 млн руб.