Члены семьи экс-сенатора Арашукова покинули Россию

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, покинули территорию России. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Рауфа Арашукова Марина Андреева.

«Вся семья, в том числе его родная сестра, у которой пятеро детей, уехал за границу. При этом дело не столько в уголовных делах против матери Рауфа Арашукова и его сестры Камилы Агоевой. Дело в угрозах, которые высказывают представители следствия в их адрес», — сказал он.

Адвокат уточнила, что сейчас мать и сестра экс-сенатора числятся в розыске только на территории России. Она выразила уверенность в том, что сами по себе члены семьи следствие не интересуют — их пытаются использовать для давления на экс-сенатора.

О возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК в отношении членов семьи Арашукова стало известно 26 декабря. Женщинам вменяется фиктивное трудоустройство на предприятиях «Газпрома» в Ставрополе.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.