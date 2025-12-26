 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Иван Ургант завел канал на YouTube

Шоумен запустил канал «Живой Ургант», на котором будут выходить материалы, снятые во время поездок в 2025 году. Артист с командой дали несколько концертов в разных странах, в том числе Израиле и Грузии
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Иван Ургант объявил о запуске YouTube-канала «Живой Ургант».

Первый ролик под названием «Ургант удивил даже близких» был опубликован вечером 25 декабря, в нем артист появился на фоне зимней Москвы.

Ургант сообщил, что на канале будут выходить материалы, отснятые в поездках в 2025 году, и поздравил зрителей с Новым годом. В этом году шоумен с командой провели несколько концертов шоу «Живой Ургант» в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане.

Кремль ответил на данные о просьбах «видных россиян» к Путину об Урганте
Политика
Иван Ургант

С 2012 года Ургант вел на Первом канале передачу «Вечерний Ургант». Последний выпуск программы вышел 21 февраля 2022 года, за несколько дней до начала военных действий на Украине. Официально о закрытии «Вечернего Урганта» не объявлялось, на Первом канале объяснили отсутствие новых выпусков временным отказом от развлекательного контента. Впоследствии в России не раз отменяли выступления шоумена или показ проектов с его участием.

В декабре The New York Times сообщила, что некоторые «видные россияне» напрямую обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой «реабилитировать» артиста. По данным источников издания, Путин отреагировал на призывы негативно. В Кремле заявили РБК, что ничего об этом не знают.

Весной 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает «врагами государства» тех, кто не понял решения властей России о начале военной операции, в том числе Урганта. Песков отметил, что у артиста может быть своя точка зрения, но он не имеет права высказывать ее на «Первом канале», чего и не делал: «Не нужно клеветать на роль людей, записывать их в пятую колонну».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иван Ургант YouTube
Иван Ургант фото
Иван Ургант
актер, телеведущий, музыкант, шоумен
16 апреля 1978 года
Материалы по теме
Кинофестиваль в Гатчине отменил показ фильма с Ургантом в главной роли
Общество
Минюст не увидел оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами
Политика
Ургант сообщил об отсутствии планов переехать и открыть дело за границей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Путин обсудил с Орбаном участие в церемонии заливки бетона АЭС «Пакш-2» Политика, 06:02
Венесуэла оценила поддержку Москвы в защите суверенитета страны Политика, 05:46
Ким Чен Ын потребовал нарастить производство ракет Политика, 05:38
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
США внесли 27 украинцев в электронную базу «худшие из худших» Политика, 05:17
В московских аэропортах на фоне непогоды задержали десятки рейсов Общество, 05:10
Лондон проверит заявления по делу Эпштейна с упоминанием экс-принца Эндрю Общество, 04:49
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Иван Ургант завел канал на YouTube Общество, 04:35
Посол России заявил о претензиях к Австрии из-за визовых ограничений Политика, 04:09
Трамп пригрозил противникам «последним Рождеством» из-за дела Эпштейна Политика, 03:54
МВД Украины объявило в розыск экс-главу украинского футбола Политика, 03:37
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
В Одессе и области прогремели взрывы Политика, 03:03
SuperJob назвал, кто выиграет от избирательного роста зарплат в 2026 году Общество, 03:00