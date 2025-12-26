Иван Ургант завел канал на YouTube

Шоумен запустил канал «Живой Ургант», на котором будут выходить материалы, снятые во время поездок в 2025 году. Артист с командой дали несколько концертов в разных странах, в том числе Израиле и Грузии

Иван Ургант (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Иван Ургант объявил о запуске YouTube-канала «Живой Ургант».

Первый ролик под названием «Ургант удивил даже близких» был опубликован вечером 25 декабря, в нем артист появился на фоне зимней Москвы.

Ургант сообщил, что на канале будут выходить материалы, отснятые в поездках в 2025 году, и поздравил зрителей с Новым годом. В этом году шоумен с командой провели несколько концертов шоу «Живой Ургант» в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане.

С 2012 года Ургант вел на Первом канале передачу «Вечерний Ургант». Последний выпуск программы вышел 21 февраля 2022 года, за несколько дней до начала военных действий на Украине. Официально о закрытии «Вечернего Урганта» не объявлялось, на Первом канале объяснили отсутствие новых выпусков временным отказом от развлекательного контента. Впоследствии в России не раз отменяли выступления шоумена или показ проектов с его участием.

В декабре The New York Times сообщила, что некоторые «видные россияне» напрямую обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой «реабилитировать» артиста. По данным источников издания, Путин отреагировал на призывы негативно. В Кремле заявили РБК, что ничего об этом не знают.

Весной 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не считает «врагами государства» тех, кто не понял решения властей России о начале военной операции, в том числе Урганта. Песков отметил, что у артиста может быть своя точка зрения, но он не имеет права высказывать ее на «Первом канале», чего и не делал: «Не нужно клеветать на роль людей, записывать их в пятую колонну».