SuperJob назвал, кто выиграет от избирательного роста зарплат в 2026 году

Работодатели будут выбирать кандидатов на долгосрочную перспективу, а соискатели — ориентироваться на качество откликов, в 2026 году «деньги будут платить лучшим специалистам», полагают эксперты сервиса

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Российский рынок труда стал более сбалансированным в 2025 году — число вакансий сократилось на 12%, а резюме — увеличилось на 19%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении РБК). Однако, отмечают аналитики, изменения затронули не все отрасли одинаково.

Согласно результатам исследования, в медицине и образовании спрос на кадры сократился всего на 2–3%, а число резюме выросло на 7–9%. В 2026 году ожидается усиление кадрового дефицита из-за обязательной отработки выпускников медвузов в учреждениях ОМС: это приведет к сложностям в поиске врачей в частные клиники и росту зарплат в коммерческой медицине.

В промышленности и рознице спрос на персонал снижается медленнее среднего (-9%, число резюме — +13%), но для сохранения эффективности компаниям придется также нарастить инвестиции в технологичность процессов. Вакансий в сфере IT стало меньше на 13%, а конкуренция среди начинающих специалистов выросла на 11%. В строительной отрасли количество вакансий сократилось на 11%, а число резюме — выросло на 20%. Ожидается, что основным драйвером роста этой сферы станут госпроекты — спрос на кадры будет обеспечен инфраструктурными и коммерческими планами, считают аналитики.

В Москве медианные зарплаты (выше и ниже которой получают по 50% работающих россиян) за 2025 год выросли на 13,6% и 12,3% у инженерно-технического персонала и рабочих в промышленности, на 13,1% — у HR-специалистов, на 12,2% — у медперсонала, на 12,1% — у банковских работников и в ретейле, на 10% — у строителей, на 9,2% — у специалистов в сфере маркетинга/рекламы/PR, на 8,8% — у IT-специалистов и на 7,9% — у сотрудников транспортной отрасли и складов.

В SuperJob считают, что эти показатели — «не кризис, а возврат к норме» — работодатели теперь будут делать ставку на кандидатов, которые подходят на долгосрочную перспективу, а для соискателей станет главным не количество откликов, а их качество.

Аналитики сервиса ожидают, что в 2026 году зарплаты перестанут расти «для всех подряд», а повышения будут проводить избирательно: в приоритете окажутся те специалисты, «чья квалификация создает реальную ценность». А разрыв в доходах при этом увеличится.

влияние на прибыль, безопасность или конкурентное преимущество компании;

владение уникальными навыками или критически важными технологиями;

высокий уровень экспертизы, «которую нельзя получить за месяц на курсах».

Как отмечают в SuperJob, ценность сотрудников определят следующие факторы:

«Кадров станет больше, но найти нужных — сложнее. Рост числа резюме часто создают работники, которые постоянно меняют место ради небольшой прибавки. Это не решает проблему найма надежных и опытных специалистов», — считают аналитики сервиса.

По их мнению, ключевой задачей компаний станет создание двух систем удержания кадров: для рядового персонала (водителей, продавцов, кассиров, операторов), где важны достойные условия труда, понятная мотивация и справедливая оплата, и для высококлассных специалистов (ведущих инженеров, senior-разработчиков, топ-врачей), где потребуется конкурентный пакет не только с высокой зарплатой, но и современным оборудованием, статусом, интересными задачами и гибкими условиями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы до исторического минимума — 2,2%. По его словам, на рынке труда есть дефицит свободной рабочей силы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла нехватку кадров основной проблемой экономики России, из-за которой рост зарплат опережает производительность труда. «То есть [рост зарплат] толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты, — сказала она. — Каждая пара рук у нас при деле и нарасхват. Но в нашем случае низкая безработица переросла уже в дефицит кадров. И мне, честно говоря, сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго».