 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

SuperJob назвал, кто выиграет от избирательного роста зарплат в 2026 году

Работодатели будут выбирать кандидатов на долгосрочную перспективу, а соискатели — ориентироваться на качество откликов, в 2026 году «деньги будут платить лучшим специалистам», полагают эксперты сервиса
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Российский рынок труда стал более сбалансированным в 2025 году — число вакансий сократилось на 12%, а резюме — увеличилось на 19%, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении РБК). Однако, отмечают аналитики, изменения затронули не все отрасли одинаково.

Согласно результатам исследования, в медицине и образовании спрос на кадры сократился всего на 2–3%, а число резюме выросло на 7–9%. В 2026 году ожидается усиление кадрового дефицита из-за обязательной отработки выпускников медвузов в учреждениях ОМС: это приведет к сложностям в поиске врачей в частные клиники и росту зарплат в коммерческой медицине.

В промышленности и рознице спрос на персонал снижается медленнее среднего (-9%, число резюме — +13%), но для сохранения эффективности компаниям придется также нарастить инвестиции в технологичность процессов. Вакансий в сфере IT стало меньше на 13%, а конкуренция среди начинающих специалистов выросла на 11%. В строительной отрасли количество вакансий сократилось на 11%, а число резюме — выросло на 20%. Ожидается, что основным драйвером роста этой сферы станут госпроекты — спрос на кадры будет обеспечен инфраструктурными и коммерческими планами, считают аналитики.

В Москве медианные зарплаты (выше и ниже которой получают по 50% работающих россиян) за 2025 год выросли на 13,6% и 12,3% у инженерно-технического персонала и рабочих в промышленности, на 13,1% — у HR-специалистов, на 12,2% — у медперсонала, на 12,1% — у банковских работников и в ретейле, на 10% — у строителей, на 9,2% — у специалистов в сфере маркетинга/рекламы/PR, на 8,8% — у IT-специалистов и на 7,9% — у сотрудников транспортной отрасли и складов.

В SuperJob считают, что эти показатели — «не кризис, а возврат к норме» — работодатели теперь будут делать ставку на кандидатов, которые подходят на долгосрочную перспективу, а для соискателей станет главным не количество откликов, а их качество.

Аналитики сервиса ожидают, что в 2026 году зарплаты перестанут расти «для всех подряд», а повышения будут проводить избирательно: в приоритете окажутся те специалисты, «чья квалификация создает реальную ценность». А разрыв в доходах при этом увеличится.

Эксперты назвали отрасли с максимальным приростом числа вакансий
Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Как отмечают в SuperJob, ценность сотрудников определят следующие факторы:

  • влияние на прибыль, безопасность или конкурентное преимущество компании;
  • владение уникальными навыками или критически важными технологиями;
  • высокий уровень экспертизы, «которую нельзя получить за месяц на курсах».

«Кадров станет больше, но найти нужных — сложнее. Рост числа резюме часто создают работники, которые постоянно меняют место ради небольшой прибавки. Это не решает проблему найма надежных и опытных специалистов», — считают аналитики сервиса.

По их мнению, ключевой задачей компаний станет создание двух систем удержания кадров: для рядового персонала (водителей, продавцов, кассиров, операторов), где важны достойные условия труда, понятная мотивация и справедливая оплата, и для высококлассных специалистов (ведущих инженеров, senior-разработчиков, топ-врачей), где потребуется конкурентный пакет не только с высокой зарплатой, но и современным оборудованием, статусом, интересными задачами и гибкими условиями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня безработицы до исторического минимума — 2,2%. По его словам, на рынке труда есть дефицит свободной рабочей силы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина называла нехватку кадров основной проблемой экономики России, из-за которой рост зарплат опережает производительность труда. «То есть [рост зарплат] толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты, — сказала она. — Каждая пара рук у нас при деле и нарасхват. Но в нашем случае низкая безработица переросла уже в дефицит кадров. И мне, честно говоря, сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Superjob вакансии резюме кадры рынок труда
Материалы по теме
Офисные сотрудники рассказали, какого декабря перестанут работать
Бизнес
Цифровой детокс: почему полезные советы не работают
Образование
Эксперты назвали отрасли с максимальным приростом числа вакансий
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Посол России заявил о претензиях к Австрии из-за визовых ограничений Политика, 04:09
Трамп пригрозил противникам «последним Рождеством» из-за дела Эпштейна Политика, 03:54
МВД Украины объявило в розыск экс-главу украинского футбола Политика, 03:37
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
В Одессе и области прогремели взрывы Политика, 03:03
SuperJob назвал, кто выиграет от избирательного роста зарплат в 2026 году Общество, 03:00
Ливни и наводнения в Калифорнии унесли жизни трех человек Общество, 02:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран Общество, 02:25
США ударили по объектам ИГИЛ в Нигерии Политика, 02:07
Театр имени А.С.Пушкина сыграл спектакль в честь Веры Алентовой Общество, 01:56
Вышел новогодний выпуск «Простоквашино» с Путиным Политика, 01:36
Украина продлила запрет на импорт российских товаров Политика, 01:23
Макрон подключился к делу обвиненного в России в шпионаже француза Политика, 01:06
В Санкт-Петербурге на женщину рухнула вывеска с торгового центра Общество, 01:00