Набиуллина объяснила минус роста зарплат россиян

Набиуллина заявила, что зарплаты растут быстрее производительности труда и тем самым обесцениваются. По ее словам, это связано с низким уровнем безработицы

Эльвира Набиуллина (Фото: Госдума России)

Низкая безработица в России уже переросла в дефицит кадров, из-за этого рост зарплат происходит быстрее роста производительности труда. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Низкая безработица — никто не будет спорить — это абсолютно большое благо. Каждая пара рук у нас при деле и нарасхват. Но в нашем случае низкая безработица переросла уже в дефицит кадров. И мне, честно говоря, сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго», — сказала она.

По ее словам, «ожесточенная конкуренция предприятий» за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. «То есть [рост зарплат] толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты», — объяснила Набиуллина.

Она добавила, что сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. «Это действительно обнадеживает, но они пока только первые», — уточнила глава регулятора.

Росстат сообщал, что уровень безработицы в России в августе 2025 года снизился до 2,1 с 2,2% в июле (без поправки на сезонность). Это стало новым историческим минимумом.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 76,5 млн человек, из них 75 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 1,6 млн человек — как безработные.

До этого уровень безработицы в России оставался неизменным на протяжении трех месяцев: 2,2% — прошлый самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 года. По прогнозам Минэкономразвития, в 2025 году безработица составит 2,3%, в 2026-м вырастет до 2,6%, а в 2027-м и 2028-м будет находиться на уровне 2,5 и 2,3% соответственно. Опрошенные Банком России аналитики ожидают, что в текущем году средняя безработица составит 2,3%, в 2026 году — 2,5%, в 2028 году — 3%.

В августе президент России Владимир Путин сообщил о росте как скрытой, так и официальной безработицы, несмотря на то что общий ее уровень остается на историческом минимуме. По его словам, число работников, находящихся в простое, на неполном рабочем дне или под риском увольнения, увеличилось с 98 тыс. в начале 2025 года до 199 тыс.