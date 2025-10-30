 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Набиуллина объяснила минус роста зарплат россиян

Набиуллина заявила, что зарплаты растут быстрее производительности труда и тем самым обесцениваются. По ее словам, это связано с низким уровнем безработицы
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Госдума России)

Низкая безработица в России уже переросла в дефицит кадров, из-за этого рост зарплат происходит быстрее роста производительности труда. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Низкая безработица — никто не будет спорить — это абсолютно большое благо. Каждая пара рук у нас при деле и нарасхват. Но в нашем случае низкая безработица переросла уже в дефицит кадров. И мне, честно говоря, сложно привести пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго», — сказала она.

По ее словам, «ожесточенная конкуренция предприятий» за работников приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. «То есть [рост зарплат] толкает инфляцию вверх и обесценивает те же самые зарплаты», — объяснила Набиуллина.

Она добавила, что сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. «Это действительно обнадеживает, но они пока только первые», — уточнила глава регулятора.

Росстат сообщал, что уровень безработицы в России в августе 2025 года снизился до 2,1 с 2,2% в июле (без поправки на сезонность). Это стало новым историческим минимумом.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 76,5 млн человек, из них 75 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 1,6 млн человек — как безработные.

До этого уровень безработицы в России оставался неизменным на протяжении трех месяцев: 2,2% — прошлый самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 года. По прогнозам Минэкономразвития, в 2025 году безработица составит 2,3%, в 2026-м вырастет до 2,6%, а в 2027-м и 2028-м будет находиться на уровне 2,5 и 2,3% соответственно. Опрошенные Банком России аналитики ожидают, что в текущем году средняя безработица составит 2,3%, в 2026 году — 2,5%, в 2028 году — 3%.

В августе президент России Владимир Путин сообщил о росте как скрытой, так и официальной безработицы, несмотря на то что общий ее уровень остается на историческом минимуме. По его словам, число работников, находящихся в простое, на неполном рабочем дне или под риском увольнения, увеличилось с 98 тыс. в начале 2025 года до 199 тыс.

Алена Нефедова, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Эльвира Набиуллина Зарплаты рост безработица дефицит кадров
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
