Эксперты назвали отрасли с максимальным приростом числа вакансий
Легкая промышленность возглавила рейтинг отраслей российской экономики с максимальным приростом числа вакансий за год — спрос на специалистов в ней вырос на 66%. К таким выводам пришли специалисты сервиса «Авито Работа», РБК ознакомился с результатами исследования.
Аналитики изучили, как изменилось число вакансий в ключевых сферах экономики осенью 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Чаще всего в легкой промышленности стали искать швей, число вакансий для них увеличилось в 2,4 раза (+137%) за год, им предлагали 76 983 руб./мес.», — говорится в сообщении.
Также вырос спрос на вязальщиков — на 19% за год. Они могут рассчитывать на график 2/2 или 5/2 со средней зарплатой в 76 096 руб./мес.
Согласно исследованию, средние зарплатные предложения для соискателей на вакансии в легпроме составили 67 491 руб./мес. за полный день. Речь идет о специалистах с опытом работы от одного года до трех лет. На старших и руководящих позициях уровень зарплатных предложений может быть выше в несколько раз, уточнили в «Авито Работе».
За легкой промышленностью в рейтинге следует ретейл, где число вакансий увеличилось на 63%. Средние зарплатные предложения в этой сфере составили 71 482 руб./мес. за полный день.
«Чаще всего в ретейле стали искать работников торгового зала (+91%). В среднем кандидаты на эту должность могли рассчитывать на 63 899 руб./мес. В отрасли также значительно вырос спрос на продавцов (+90%), а кандидатам предлагали в среднем 66 013 руб./мес.», — говорится в исследовании.
Пищевая промышленность замыкает тройку лидеров рейтинга: спрос на сотрудников в этой сфере вырос на 63%. Кандидатам на вакансии предлагали в среднем 87 383 руб./мес. Самыми востребованными оказались лепщики полуфабрикатов.
«Спрос на них вырос в 2,1 раза (+110%) за год, а средние предлагаемые зарплаты для соискателей достигали 66 310 руб./мес. На 66% увеличилось число вакансий для кондитеров — кандидаты могли рассчитывать в среднем на 71 667 руб./мес.», — говорится в исследовании.
Эксперты отметили и рост числа откликов на предложения работы в этой отрасли: он составил 39%.
Далее в рейтинге следуют:
- ЖКХ и городская инфраструктура (+60%);
- производство непродовольственных потребительских товаров (+60%);
- добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых (+60%);
- металлургическая промышленность (+52%)
«Чтобы стимулировать интерес соискателей, работодатели все чаще предлагают кандидатам расширенный соцпакет: компенсацию проезда, топлива и питания, подарки детям работников на праздники, ДМС и другие бонусы», — поясняет директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
По его словам, компании также заинтересованы в удержании персонала. Для этого они предлагают бонусы для сотрудников с большим стажем, анализируют уровень удовлетворенности коллектива, внедряют гибкие графики работы и развивают комфортную рабочую среду.
