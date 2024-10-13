Собянин назвал объем бюджета на строительство жилья по реновации
В ближайшие три года — в 2025-2027 годах — в Москве планируют построить и спроектировать 7 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«На ее реализацию в проекте бюджета на три года мы заложили 1,2 трлн руб. Предусмотрели возведение объектов социальной инфраструктуры и благоустройство», — написал он в своем телеграм-канале.
В указанный период по программе начнут переселение в новые квартиры около 182 тыс. человек.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тыс. домов, благодаря чему планируется улучшить жилищные условия и качество жизни более 1 млн москвичей.
Кроме этого, продлят программу «Мой район», в рамках которой проведут работы по озеленению районов, а также обновят освещение, дорожное покрытие, остановки, подъезды и многое другое.
В Москве также продолжат программу комплексного развития территорий, отметил мэр города. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков будут строить современные кварталы и производства, а также создавать новые рабочие места. Строительство, как отметил Собянин, будет осуществляться с привлечением инвесторов.
По состоянию на 4 октября в Москве с начала 2024 года по программе реновации передали под заселение 44 новых жилых комплекса и 23 отдельные новостройки.
Всего в рамках реновации возведены 327 домов, еще 464 — пока проектируются или строятся. 176 тыс. москвичей уже получили новые квартиры, переехали или находятся в процессе переезда, подчеркнул тогда Собянин.
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