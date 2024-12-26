 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД заявило о задержании 44 подозреваемых после подрывов банкоматов

МВД: за неделю задержаны 44 подозреваемых в попытках подрывов и поджогов
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Министерством внутренних дел (МВД) в период с 18 по 26 декабря зафиксировано 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты. За этот же период сотрудниками полиции были задержаны 44 подозреваемых в совершении этих преступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД уточнили, что попытки поджогов и подрывов были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах. В большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. Однако, как указали в полиции, среди них оказались и школьники со студентами, «искавшие возможность легкого заработка».

«Подозреваемые действовали по указаниям анонимных кураторов, полученных по телефону или посредством мессенджеров. При этом применялись несколько криминальных схем. Как правило, злоумышленники подстрекали граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение. Также имеются примеры, когда аферисты сначала обманом завладевали средствами граждан. А затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определенных поручений», — говорится в сообщении МВД.

Кроме этого, иногда людей запугивали: звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что в отношении человека возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ, и он будет привлечен к уголовной ответственности. Чтобы избежать этого, также предлагалось выполнить некие поручения.

«В настоящее время по всем фактам сотрудниками полиции проводится разбирательство. В отношении лиц, совершивших указанные деяния, возбуждены уголовные дела. Инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. МВД России призывает граждан повысить бдительность и не вступать в контакт с неизвестными собеседниками по телефону или через иные средства коммуникации», — заключили в министерстве.

Материал дополняется.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Почему в больших городах все чаще строят жилые проекты у водыНедвижимость, 14:14
Российские гипермаркеты «О’Кей» продадут менеджментуБизнес, 14:11
ЦБ Турции снизил ставку впервые за почти два года, отступив от 50%Инвестиции, 14:10
Японская авиакомпания JAL заявила о повлекшем задержки рейсов сбоеТехнологии и медиа, 14:01
«ВТБ Мои Инвестиции» добавили акции «Т-Технологий» в топ-10 акций РоссииИнвестиции, 14:00
Большунов проиграл 0,7 секунды на финише марафона на чемпионате РоссииСпорт, 13:59
Наслаждайтесь упущенными возможностями: советы для тех, кто вечно спешитPro, 13:59
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 13:58
МВД заявило о задержании 44 подозреваемых после подрывов банкоматовОбщество, 13:56
Участники китайской «Игры в кальмара» потеряли тысячи долларовОбщество, 13:55
ЦБ запланировал нарастить долю платежей по лицу и QR до 16% за три годаФинансы, 13:51
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к централизованным тренировкамСпорт, 13:45
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейповПолитика, 13:40
Манифест гибкости: лидер Agile-движения учит планировать проектыPro, 13:37