МВД заявило о задержании 44 подозреваемых после подрывов банкоматов

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Министерством внутренних дел (МВД) в период с 18 по 26 декабря зафиксировано 55 попыток поджогов и подрывов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и отделений почты. За этот же период сотрудниками полиции были задержаны 44 подозреваемых в совершении этих преступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД уточнили, что попытки поджогов и подрывов были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Тверской, Тульской, Псковской областях, Красноярском, Алтайском краях и в других субъектах. В большинстве случаев исполнителями преступлений стали люди пожилого возраста, пенсионеры. Однако, как указали в полиции, среди них оказались и школьники со студентами, «искавшие возможность легкого заработка».

«Подозреваемые действовали по указаниям анонимных кураторов, полученных по телефону или посредством мессенджеров. При этом применялись несколько криминальных схем. Как правило, злоумышленники подстрекали граждан к совершению преступлений, обещая денежное вознаграждение. Также имеются примеры, когда аферисты сначала обманом завладевали средствами граждан. А затем предлагали вернуть похищенное при условии выполнения определенных поручений», — говорится в сообщении МВД.

Кроме этого, иногда людей запугивали: звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что в отношении человека возбуждено уголовное дело за финансирование ВСУ, и он будет привлечен к уголовной ответственности. Чтобы избежать этого, также предлагалось выполнить некие поручения.

«В настоящее время по всем фактам сотрудниками полиции проводится разбирательство. В отношении лиц, совершивших указанные деяния, возбуждены уголовные дела. Инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. МВД России призывает граждан повысить бдительность и не вступать в контакт с неизвестными собеседниками по телефону или через иные средства коммуникации», — заключили в министерстве.

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