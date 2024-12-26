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Военная операция на Украине ,  
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В России за 10 дней совершили 40 поджогов и взрывов из-за мошенников

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Полиция за десять дней зафиксировала более 40 поджогов и взрывов пиротехники в общественных местах в разных городах России, все они устроены по заданию телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Люди в торговых центрах, банках и других общественных местах бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь служебные автомобили. Во всех случаях они становились жертвами телефонных мошенников с Украины, число попавших на уловки злоумышленников за десять дней превышает 40», — сказал собеседник агентства.

По его информации, инциденты произошли в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае.

Чаще всего люди поддаются на психологические манипуляции, пытаясь вернуть похищенные у них средства, среди пострадавших много пенсионеров и студентов, отмечает агентство.

Люди обычно даже не пытаются скрыться, считая, что сотрудничают с полицией. Но их задерживают настоящие полицейские и возбуждают уголовные дела — в итоге пострадавшим грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы, заключил собеседник агентства.

Прокуратура предупредила об ответственности за поджоги из-за мошенников
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

23 декабря в Перми за два часа подожгли два банкомата. В тот же день в городе Бологое Тверской области мужчина попытался поджечь отделение банка ВТБ.

В Москве городская прокуратура предупредила об уголовной ответственности за поджоги банков, даже сделанные по призыву телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Санкция по ст. 167 Уголовного кодекса России (умышленные уничтожение или повреждение имущества) предполагает до пяти лет лишения свободы.

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Теги
мошенничество поджог взрыв Военная операция на Украине Россия
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