В отделении Сбербанка в Петербурге взорвали банкомат

Взрыв прогремел в отделении банка по адресу: Среднеохтинский проспект, 10. На опубликованных главой районной администрации фото видны выбитая дверь и разломанный банкомат

Фото: aakhort / Telegram Фото: aakhort / Telegram Фото: aakhort / Telegram

В отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в телеграм-канале.

Взрыв произошел в отделении банка по адресу: Среднеохтинский проспект, 10.

«Оперативные службы на месте. Пострадавших нет. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Хорт.Он также опубликовал несколько фотографий, на которых видна выбитая дверь и разломанный банкомат.

«Фонтанка» пишет, что взрывное устройство было заложено в помещении с банкоматами. Само отделение «Сбера» в субботу не работало.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в банкомат могли закачать газ, из-за чего он взорвался.

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