 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В отделении Сбербанка в Петербурге взорвали банкомат

Взрыв прогремел в отделении банка по адресу: Среднеохтинский проспект, 10. На опубликованных главой районной администрации фото видны выбитая дверь и разломанный банкомат

Фото: aakhort / Telegram
Фото: aakhort / Telegram
Фото: aakhort / Telegram
Фото: aakhort / Telegram
Фото: aakhort / Telegram
Фото: aakhort / Telegram
Фото: aakhort / Telegram
Фото: aakhort / Telegram
Фото: aakhort / Telegram

В отделении Сбербанка в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в телеграм-канале.

Взрыв произошел в отделении банка по адресу: Среднеохтинский проспект, 10.

«Оперативные службы на месте. Пострадавших нет. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Хорт.Он также опубликовал несколько фотографий, на которых видна выбитая дверь и разломанный банкомат.

«Фонтанка» пишет, что взрывное устройство было заложено в помещении с банкоматами. Само отделение «Сбера» в субботу не работало.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в банкомат могли закачать газ, из-за чего он взорвался.

В Ленобласти сообщили о подростках, поджигавших по указанию из-за рубежа
Политика

Телеграм-канал Shot 21 декабря писал, что в МФЦ в московском Отрадном и МФЦ в Королеве, расположенном ТЦ «Гелиос», а также в офис «Почты России» в Химках запустили фейерверки. Задержаны 70-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Полиция Подмосковья сообщила о задержании в Королеве местного жителя 1961 года рождения за «нарушение общественного порядка». Он поджег пиротехническое изделие в торговом центре, расположенном на проспекте Космонавтов, после чего скрылся. Произошло задымление. Никто не пострадал. Потом мужчина пришел в Костинский отдел полиции, где попытался поджечь пиротехнику, но его остановили полицейские, рассказали в МВД.

В Петербурге задержали двух пенсионерок, которые пытались поджечь патрульной автомобиль, припаркованный на территории отдела полиции в Выборгском районе. Они действовали по указанию куратора, который руководил ими по телефону, пишет «Фонтанка».

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Санкт-Петербург взрыв Сбербанк банкомат
Материалы по теме
Петербуржца арестовали на два месяца за поджог военкомата
Политика
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о поджоге электровоза
Общество
Полиция Гатчины задержала студентку за поджог петарды в помещении банка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
В МВД разъяснили ситуацию с вручением паспортов заключенным в колонииОбщество, 18:43
В отделении Сбербанка в Петербурге взорвали банкоматОбщество, 18:32
Кокорин забил гол ударом пяткой в матче чемпионата Кипра. ВидеоСпорт, 18:28
Минобороны сообщило о перехвате трех дронов ВСУ над КрымомПолитика, 18:19
«Авангард» пропустил две шайбы за 11 секунд и проиграл «Ладе» в КХЛСпорт, 18:16
Как получить государственную надбавку к пенсииРБК и ВТБ, 18:10
В ВСУ опровергли данные Guardian о массовом переводе бойцов ПВО в пехотуПолитика, 18:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Погибшего подполковника Поликарпова посмертно наградили орденом МужестваПолитика, 18:02
Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катаниюСпорт, 17:58
В МИДе Турции назвали сирийцев ответственными за решение по базам РоссииПолитика, 17:58
Захарова призвала дать жесткую оценку удару дронов в КазаниПолитика, 17:37
Spiegel узнал о предупреждениях Эр-Рияда властям ФРГ об угрозе терактаПолитика, 17:32
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 17:30
«Манчестер Сити» проиграл шестой раз в восьми последних матчах АПЛСпорт, 17:25