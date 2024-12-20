На севере Москвы банкомат сгорел после попытки взлома

Фото: Руслан Алиев / РБК

В отделении «Сбера» на Коровинском шоссе в Москве пытались взломать банкомат с помощью огнетушителя, он сгорел, рассказали очевидцы корреспонденту РБК.

В МВД РБК сообщили, что у них нет информации. РБК направил запрос в Сбербанк.

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