На севере Москвы банкомат сгорел после попытки взлома
В отделении «Сбера» на Коровинском шоссе в Москве пытались взломать банкомат с помощью огнетушителя, он сгорел, рассказали очевидцы корреспонденту РБК.
В МВД РБК сообщили, что у них нет информации. РБК направил запрос в Сбербанк.
Материал дополняется
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов