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Военная операция на Украине ,  
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Путин подписал указ о мерах поддержки для пострадавших от Украины детей

Путин подписал указ о мерах поддержки семей с детьми, пострадавшими от Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
При получении ребенком травмы в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях российские власти выплатят 100 тыс. руб. Право на выплату появляется, если пострадавший ребенок — гражданин России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, «пострадавших от агрессии Украины». Документ опубликован в базе правовых актов.

Единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. будут осуществлять с 1 января 2024 года на каждого ребенка до 18 лет, получившего на территории ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях либо территории субъекта, «прилегающей к районам проведения специальной военной операции», увечье, ранение или травму.

Право на выплату появляется, если пострадавший несовершеннолетний — гражданин России, если он постоянно проживает на российской территории и пострадал после 18 февраля 2022 года.

Обеспечивать субсидии будет правительство, которому Путин поручил обеспечить «финансирование расходов, связанных с осуществлением единовременной выплаты», и утвердить порядок предоставления средств.

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Выплата назначается и осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования при документальном подтверждении получения увечья.

Путин также рекомендовал регионам «исходя из финансового положения» направлять пострадавших детей каждый год в организации отдыха и оздоровления или в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний.

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В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным.

Президент России отверг обвинения в похищении украинских детей; по словам главы государства, история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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