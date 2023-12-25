Путин уточнил пункт о гражданстве получателей материнского капитала

Путин подписал закон о выплате маткапитала на ребенка только гражданам России

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон о выплате материнского капитала только тем, кто имеет российское гражданство на момент рождения ребенка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, получить материнский капитал при рождении ребенка с российским гражданством по рождению могут только те лица, которые имеют гражданство России на день рождения ребенка, независимо от их места жительства.

Новые требования не коснутся жителей новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, — если на момент рождения или усыновления ребенка они еще не имели российского паспорта и постоянно проживали на территории этих регионов (учитываться будет их статус на день вхождения регионов в состав России).

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально господдержка оказывалась только семьям, где появился второй ребенок. С 2020 года меру распространили на семьи с первенцами.

В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составил 587 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб. (если капитал на первенца не получали) или 188,6 тыс. руб., если семья уже получила маткапитал на первого ребенка. В 2024 году маткапитал на первого ребенка вырастет до 631 тыс. руб., на второго — до 834 тыс. руб. или 203 тыс. руб., соответственно.

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Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.