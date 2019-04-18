СК объявил об аресте чиновника Росавиации по делу о хищении 1 млрд руб.

СК объявил об аресте чиновника Росавиации по делу о хищении 1 млрд руб.

По данным следствия, в результате завышения цены госконтракта на оказание юридических услуг ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» переплатило адвокатской коллегии более 1 млрд руб.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Следственный комитет России (СК) сообщил о взятии под стражу чиновника Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), причастного, по данным СК, к хищению более 1 млрд руб.

«Между ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» и адвокатской коллегией заключен договор, который впоследствии неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур. В результате завышения цены государственного контракта с 2008 по 2018 год адвокатской коллегией необоснованно получены денежные средства в размере свыше 1 млрд руб.», — говорится в сообщении СК.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила ТАСС, что арестован был руководитель управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко.

В СК пояснили, что председатель коллегии адвокатов, представивший заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг, в настоящее время задержан.

По факту хищения средств ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело было возбуждено по материалам, переданным из ФСБ.