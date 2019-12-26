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Верховный суд объяснил отмену отказа привлечь к выплате детей должника
Верховный суд отменил решение трех судов, не позволявших налоговикам взыскать долги с детей банкрота, сделавшего тем ряд дорогих подарков. По мнению ВС, такое дарение могло быть совершено лишь ради ухода от претензий кредиторов

В базе судебных решений опубликован полный текст определения Верховного суда, в соответствии с которым были отменены решения трех нижестоящих судов, не позволявших Федеральной налоговой службе (ФНС) взыскать долги с детей банкрота, сделавшего тем ряд дорогих подарков. Данные решения Коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила 16 декабря, однако полный текст документа первоначально опубликован не был.

Поводом для спора стало банкротство исполнявшей госконтракты компании «Альянс», которая осталась должна кредиторам, в том числе ФНС, более 311 млн руб. Пытаясь вернуть средства, налоговики решили привлечь к субсидиарной ответственности детей бывшего владельца «Альянса» Вадима Самыловского, которым тот делал дорогие подарки, в том числе недвижимость. Однако суды трех инстанций во взыскании долга с детей должника отказали.

По решению Верховного суда дело будет рассматриваться еще раз. Доводы нижестоящих судов о том, что дети Самыловского компанию-должника не контролировали, в ВС сочли недостаточными для отказа в привлечении их к уплате долгов.

«Изложенное не исключает возможность использования родителями личности детей в качестве инструмента для сокрытия принадлежащего родителям имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного родителями данным кредиторам», — говорится в определении ВС.

Верховный суд назвал несправедливым отказ взыскивать долги с наследников
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В Верховном суде сочли, что дарение, во-первых, могло быть мнимой сделкой, а во-вторых, могло быть направлено «на создание невозможности получения кредиторами полного исполнения за счет имущества контролирующих лиц, виновных в банкротстве должника».

«В этом случае возмещение причиненного кредиторам вреда ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего собственника, но, по сути, оставленного в семье», — отмечается в определении ВС.

В документе подчеркивается, что без устранения допущенных нижестоящими судами нарушений невозможно защитить законные права и интересы кредиторов.

Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника. Нижестоящие суды считали, что требования о взыскании долга неразрывно связаны с личностью должника и не могут быть переведены на наследников, однако Верховный суд с ними не согласился, назвав такое решение несправедливым.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Верховный суд, субсидиарная ответственность
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Верховный суд назвал несправедливым отказ взыскивать долги с наследников
Бизнес
Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника
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