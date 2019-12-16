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Верховный суд отменил отказ привлечь к погашению долгов детей должника
Коллегия по экономическим спорам ВС отменила решение трех нижестоящих судов, не позволявших ФНС взыскать долги с детей банкрота, сделавшего им ряд дорогих подарков
Фото: Кузьмиченок Василий / ТАСС

Верховный суд не согласился с нижестоящими судебными инстанциями, признавшими недопустимым привлечение к субсидиарной ответственности детей должников, получавших от тех дорогие подарки. Коллегия по экономическим спорам Верховного суда данные решения отменила и отправила резонансное дело на новое рассмотрение, сообщают «Ведомости».

Поводом для спора стало банкротство исполнявшей госконтракты компании «Альянс», которая осталась должна кредиторам, в том числе Федеральной налоговой службе (ФНС), более 311 млн руб. Чтобы вернуть деньги, ФНС решила привлечь к субсидиарной ответственности не только бывшего совладельца «Альянса» Вадима Самыловского и его жену, но и их детей, получавших от родителей — уже после банкротства компании — в качестве подарков ряд объектов недвижимости.

Суды трех инстанций в привлечении детей к погашению долгов «Альянса» отказали, сочтя, что они, будучи в момент получения подарков несовершеннолетними, компанию не контролировали, а одного факта получения подарков недостаточно. Теперь этот спор будет рассматриваться еще раз.

Ранее в декабре коллегия по экономическим спорам Верховного суда приняла еще одно резонансное решение, отменив решение об отказе в привлечении к субсидиарной ответственности наследников должника. Нижестоящие суды считали, что требования о взыскании долга неразрывно связаны с личностью должника и не могут быть переведены на наследников, однако Верховный суд с ними не согласился.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Верховный суд
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Верховный суд отменил отказ во взыскании долгов с наследников бизнесмена
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