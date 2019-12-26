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В ФБК заявили о задержании Навального
Силовики выломали дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией, задержали Алексея Навального и начали обыск. Как позднее сообщил сам Навальный, задержаний в ФБК не было
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш. По ее словам, во время обыска полицейские задержали Навального. В своем Instagram Навальный сообщил, что причиной обысков стал отказ ФБК удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон». Спустя примерно час после появления сообщений о задержании, Навальный написал в Twitter, что задержанных нет, а его просто «выволокли из офиса».

Менеджер ФБК Леонид Волков сообщил РБК, что с обыском в офис ФБК приходили сотрудники центрального аппарата СК. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не обладают информацией о задержании Навального и обысках. Официальный представитель СКР Светлана Петренко не ответила на звонки РБК.

В начале августа СК возбудил против ФБК дело по статье об отмывании средств (п. «б», ч. 4, ст. 174 УК). У сотрудников фонда провели обыски, а средства на счетах организации и более 100 физических и юридических лиц были арестованы. По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники ФБК и имеющие отношение к фонду лица провели через счета организации и легализовали около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В ФБК все обвинения отвергли. Счета фонда, на которых находились порядка 75,5 млн руб. арестовал суд. Уголовное дело об отмывании было заведено вскоре после того, как ряд сотрудников фонда были оштрафованы и приговорены к административному аресту по обвинениям в организации и участии в несанкционированных акциях протеста в Москве, связанных с отказом Мосгоризбиркома регистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В Мосгоризбиркоме объясняли это большим числом бракованных подписей в подписных листах. Среди недопущенных к выборам в Мосгордуму были директор ФБК Иван Жданов и Любовь Соболь. Жданов и другие оппозиционеры утверждали, что Мосгоризбирком признавал поддельными подписи реально существующих людей.

В октябре Минюст присвоил ФБК статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Такое решение ведомство обосновало тем, что организация осуществляет политическую деятельность и получает средства из Испании и США. В ФБК отрицают факт получения иностранного финансирования. В фонде указали, что поводом для включения в список иностранных агентов послужили лишь несколько переводов. В их числе перевод на уже заблокированный счет 140 тыс. руб. от испанской компании, неизвестной сотрудникам ФБК. Директор ФБК Иван Жданов счел этот перевод провокацией.

Позднее ФБК подал документы об исключении из реестра иноагентов. Эта процедура предполагает возврат средств источникам иностранного финансирования в трехмесячный срок и внеплановую проверку фонда Минюстом. Сразу после этого Жданов сообщил, что некто вновь пытался перевести фонду деньги из-за границы — речь шла о сумме в $100 (порядка 6,1 тыс. руб.). средства на счет ФБК попыталась перевести компания Ace Trans Inc., зарегистрированная в штате Флорида. Однако провести перевод не удалось, так как для долларового платежа был указан рублевый счет.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: Алексей Навальный, задержание, ФБК
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