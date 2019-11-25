Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн на счетах ФБК

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Московский городской суд оставил в силе решение об аресте свыше 75,5 млн руб. на счетах основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел апелляционные жалобы, и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменений, а жалобы — без удовлетворения», — заявили в Мосгорсуде.

В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК дело по статье о финансовых операциях с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б», ч. 4, ст. 174 УК). В рамках этого дела у сотрудников фонда провели обыски, а средства на счетах организации и более 100 физических и юридических лиц были арестованы. По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники ФБК и имеющие отношение к фонду лица провели через счета организации и легализовали около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В ФБК все обвинения отвергли.

9 октября Минюст объявил ФБК иностранным агентом. По данным министерства, организация получила средства из иностранных источников, в том числе из Испании (от некоего Роберто Фабио Монда Карнедаса) и США (от магазина по продаже дверей Star-Doors.com). Сотрудник американского магазина сообщил изданию Meduza, что компанией владеет гражданин России, который переводил ФБК средства как частное лицо. Платеж из Испании директор ФБК Иван Жданов назвал провокацией: по его словам, средства поступили на уже заблокированный счет и вернуть их обратно сотрудники фонда уже не могли.