Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн на счетах ФБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 63,76 (+0,05) Quote, 13:02
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 70,31 (-0,21) Quote, 13:02
Банк «Открытие» подготовился к продаже своего пакета в QIWI Финансы, 21:07 Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России Политика, 21:05 Демпартия нашла равновеликого соперника Дональду Трампу Политика, 21:02 Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области Политика, 21:01 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 20:59 В Кремле сообщили о планах Путина посетить в 2020 году Китай Политика, 20:47 Суд разрешил изъять имущество экс-главы Марий Эл на ₽2,2 млрд Общество, 20:39 Алексей Васильчук — о фудмолле «Депо.Москва» и как удержаться на плаву РБК Стиль и Henderson, 20:30 Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств из ФНБ Экономика, 20:25 Низвержение Радулова и Капризова и баскетбол на льду. Итоги недели КХЛ Спорт, 20:20 Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн на счетах ФБК Общество, 20:18 Банк России увидел риски в создании банковских экосистем Финансы, 20:14 «Отец WWW» представил план по спасению интернета Технологии и медиа, 20:06 Как полностью отказаться от курения РБК Стиль и CHN, 19:59
Общество ,  
0 
Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн на счетах ФБК
Фото: Павел Головкин / AP

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте свыше 75,5 млн руб. на счетах основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел апелляционные жалобы, и постановил оставить решение суда первой инстанции без изменений, а жалобы — без удовлетворения», — заявили в Мосгорсуде.

Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК дело по статье о финансовых операциях с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б», ч. 4, ст. 174 УК). В рамках этого дела у сотрудников фонда провели обыски, а средства на счетах организации и более 100 физических и юридических лиц были арестованы. По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники ФБК и имеющие отношение к фонду лица провели через счета организации и легализовали около 1 млрд руб., полученных преступным путем. В ФБК все обвинения отвергли.

9 октября Минюст объявил ФБК иностранным агентом. По данным министерства, организация получила средства из иностранных источников, в том числе из Испании (от некоего Роберто Фабио Монда Карнедаса) и США (от магазина по продаже дверей Star-Doors.com). Сотрудник американского магазина сообщил изданию Meduza, что компанией владеет гражданин России, который переводил ФБК средства как частное лицо. Платеж из Испании директор ФБК Иван Жданов назвал провокацией: по его словам, средства поступили на уже заблокированный счет и вернуть их обратно сотрудники фонда уже не могли.

Теги: Мосгорсуд, ФБК, новости РБК
Материалы по теме
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Общество
Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина
Политика
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter