В Москве избили подполковника Росгвардии

Речь идет о сотруднике пресс-службы Росгвардии подполковнике Александре Кудрявцеве. По данным Telegram-каналов, нападавших уже задержали

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В Москве избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве. РБК обратился за комментарием к пресс-службе Росгвардии.

Как пишет Baza со ссылкой на источники, нападение произошло утром в минувшую субботу, 21 декабря, когда Кудрявцев выходил из дома. По этой информации, на него напали двое неизвестных, которые затем скрылись на автомобиле. По данным Telegram-канала «112», злоумышленников задержали: ими оказались 43-летний Николай Симдянов и 37-летний Николай Кубарев. По данному факту проводится проверка. Причины нападения на сотрудника Росгвардии не известны.

В середине ноября неизвестные напали на капитана Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России Николая Подоксенова в ресторане «Винный базар» на Пречистенской набережной. РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места инцидента, на которой видно, как к мужчине подходят двое, затем начинается драка. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что у офицера ФСБ диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.