В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб.

В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб.

Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел накануне по адресу: Варшавское шоссе, д. 36, стр. 8. Трое неизвестных в масках взломали замок входной двери и проникли в помещение офисного здания по указанному адресу, где фирма снимает офис.

Предметом, похожим на монтировку, нападавшие избили охранника, после чего связали его скотчем и пластиковыми хомутами. Кроме того, они украли у мужчины мобильный телефон и радиостанцию, а из сейфа, находившегося в помещении, нападавшие похитили все наличные деньги. Материальный ущерб составил около 6 млн 209 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере).