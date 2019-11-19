СМИ опубликовали видео закончившегося избиением офицера ФСБ конфликта

На кадрах, снятых камерой наблюдения в баре, видно, как словесная перепалка перешла в драку. Ранее стало известно, что капитан Центра спецназначения ФСБ был госпитализирован после нападения в центре Москвы

Избиению капитана Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России предшествовал его конфликт с агрессивно настроенными посетителями бара на Пречистенской набережной в Москве. Видеозапись камеры наблюдения в баре опубликовал на своем сайте телеканал РЕН ТВ.

На записи видно, как к находящемуся у стойки человеку подходят двое и разговор с ними заканчивается ссорой, перешедшей в драку. Ее участников пытаются успокоить и убедить покинуть бар, после чего все они выходят из кадра.

По данным РЕН ТВ, на улице драка продолжилась и упавший на асфальт офицер ФСБ получил серьезные травмы головы.

Источники РБК в главном управлении МВД России по Москве и в территориальном отделе полиции сообщили, что в отделение нейрохирургии госпиталя ФСБ после нападения в центре столицы был доставлен капитан Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России Николай Подоксенов.