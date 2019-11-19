СМИ опубликовали видео закончившегося избиением офицера ФСБ конфликта

Избиению капитана Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России предшествовал его конфликт с агрессивно настроенными посетителями бара на Пречистенской набережной в Москве. Видеозапись камеры наблюдения в баре опубликовал на своем сайте телеканал РЕН ТВ.
На записи видно, как к находящемуся у стойки человеку подходят двое и разговор с ними заканчивается ссорой, перешедшей в драку. Ее участников пытаются успокоить и убедить покинуть бар, после чего все они выходят из кадра.
По данным РЕН ТВ, на улице драка продолжилась и упавший на асфальт офицер ФСБ получил серьезные травмы головы.
Источники РБК в главном управлении МВД России по Москве и в территориальном отделе полиции сообщили, что в отделение нейрохирургии госпиталя ФСБ после нападения в центре столицы был доставлен капитан Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России Николай Подоксенов.