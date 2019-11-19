В винном ресторане в центре Москвы неизвестные избили офицера ФСБ

По данным источника РБК в московском ГУ МВД, капитан Центра специального назначения ФСБ России получил телесные повреждения в ходе конфликта в ресторане на Пречистенской набережной

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

В центре Москвы неизвестные совершили нападение на капитана Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России Николая Подоксенова, сейчас он находится в госпитале ФСБ в отделении нейрохирургии. Об этом РБК сообщили источники в главном управлении МВД России по Москве и в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу ЦОС ФСБ.

По данным источника, Подоксенов пояснил, что инцидент произошел 17 ноября около двух часов ночи. У сотрудника спецслужбы произошел конфликт с неизвестными лицами славянской внешности в ресторане, и он получил телесные повреждения.

По данным информированного источника «Интерфакса», у офицера ФСБ диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает Baza, драка началась в заведении, а продолжилась уже возле него. После этого неизвестные скрылись с места происшествия на черном Mercedes.