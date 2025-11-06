В деле о конфискации имущества Тимура Иванова всплыл проданный Chevrolet

Тимур Иванов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / TACC)

Пресненский суд Москвы не стал привлекать к делу о конфискации имущества бывшего замминистра Тимура Иванова нового собственника автомобиля Chevrolet, который до 2024 года принадлежал бывшей супруге экс-чиновника Светлане Захаровой. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Chevrolet Suburban 2015 года выпуска указан в списке имущества, изъятия которого добивается Генеральная прокуратура.

По словам адвоката Захаровой, в 2024 году женщина продала машину. Защита просила суд привлечь покупателя к делу в качестве третьей стороны, но не смогла предоставить документы о сделке — автомобиль до сих пор числится за Захаровой.

В августе 2025 года Генеральная прокуратура потребовала через суд конфисковать у семьи Иванова имущество на сумму более 1,2 млрд руб. Из судебных материалов следует, что о незаконных доходах и приобретениях экс-чиновника Минобороны стало известно в ходе прокурорского надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, по которому тот проходит обвиняемым. Часть имущества фигурант оформлял на своих родственников и доверенных людей.

В число ответчиков по иску Генпрокуратуры были включены, помимо самого Иванова, его отец Вадим Иванов, бывшая жена Светлана Захарова, гражданская жена, телеведущая Мария Китаева, гендиректор ООО «Волжский берег» Сергей Бородин, водитель Андрей Петров, а также пять юридических лиц, через которые были оформлены права на имущество.

Тимур Иванов занимал должность заместителя главы Минобороны с 2016 года. Он курировал строительные проекты ведомства. Иванова задержали в апреле 2024 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). По версии следствия, он получил три взятки на сумму более 1,35 млрд руб. Это дело до суда пока не дошло. В октябре бывшему чиновнику продлили арест до 23 января 2026 года.

Кроме того, в июле 2025 года Иванов был осужден на 13 лет колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Его признали виновным в присвоении 216,6 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы, а также в хищении и отмывании 3,9 млрд руб., ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».