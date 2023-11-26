Мэрия Анапы: из-за непогоды 27 ноября не будет занятий в школах и детсадах

В Анапе из-за непогоды на один день отменили занятия в школах и детсадах

Заседание оперативного штаба города Анапы (Фото: Администрация муниципального образования город-курорт Анапа)

В Анапе в понедельник, 27 ноября, не будет занятий в школах и детских садах из-за сильных ветра и осадков, сообщила пресс-служба мэрии города в телеграм-канале.

«В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования», — говорится в сообщении.

За прошедший день в городе выпало 14 мм осадков, наблюдался ветер скоростью до 23 м/с, который повалил деревья.

В мэрии предупредили, что в ночь с 26 на 27 ноября с 21:00 до 01:00 мск ожидается максимальное усиление ветра с порывами до 27 м/с, а также нагонная волна на море. После часа ночи порывы ветра будут достигать 24 м/с.

Власти города призвали жителей оставаться дома и усилить контроль за детьми.

Ранее из-за непогоды 27 ноября объявили нерабочим днем в Крыму и Херсонской области. Днем 26 ноября на полуострове объявили штормовое предупреждение, местные власти предупредили, что пик шторма придется на 21:00 — 00:00. В итоге на Крым обрушился ураган со скоростью ветра до 40 м/с.

В тот же день девять самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Администрация города предупредила жителей о ветре до 27 м/с, шестибалльном шторме, волнах до трех метров, а также сильных дождях, грозах, граде, снеге в горах и возросшем риске схода сели.