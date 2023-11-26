Девять рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Девять летевших в Сочи рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Сочи (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

В Сочи девять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта в телеграм-канале.

«В настоящее время командирами девяти воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — говорится в сообщении. В связи с этим некоторые вылеты из Сочи будут задержаны, предупредили в пресс-службе.

В аэропорту уточнили, что из-за непогоды и объявленного штормового предупреждения аэропорт работает «по фактической погоде», время пребывания самолетов на запасных аэродромах зависит от погодных условий.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на данные сервиса Flightradar написал, что самолет, летевший из Москвы в Сочи, кружит над Черным морем и не может приземлиться в аэропорту Адлера.

Ранее пресс-служба администрации Сочи в телеграм-канале сообщила, что 26 и 27 ноября в городе действует штормовое предупреждение. Жителей предупредили о ветре до 27 м/с, шестибалльном шторме, волнах до 3 м, а также о сильных дождях, грозах, граде, снеге в горах и возросшем риске схода сели. В администрации добавили, что возможен подъем уровня рек, и призвали воздержаться от отдыха у воды.

Вечером 26 ноября ураганный ветер со скоростью до 40 м/c обрушился на Крым. Из-за шторма в море была подтоплена дорога из Симферополя на подъезде к Евпатории, ее перекрыли. В десяти селах наблюдались перебои в электроснабжении, также в нескольких населенных пунктах жители лишились воды. В поселке Героевское 40 домов оказались заблокированы.

На фоне урагана глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем.