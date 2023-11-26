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Общество ,  
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Папа римский сообщил, что у него воспаление легких

Папа римский Франциск сообщил, что у него воспаление легких
Накануне пресс-служба Ватикана сообщала о «гриппе в легкой форме» у Франциска и об отмене аудиенций. В воскресенье понтифик не появился в своем окне и прочел молитву по видеосвязи
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Папа римский Франциск сообщил, что у него воспаление легких. Его слова приводит агентство ANSA.

Утром 26 ноября пресс-служба Ватикана заявила, что 86-летний понтифик прочтет молитву Angelus из своей резиденции в Ватикане Casa Santa Marta по видеосвязи из-за «гриппа в легкой форме». Глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни накануне сообщил об отмене аудиенций у папы, запланированных на субботу, из-за болезни. Позднее он рассказал, что Франциску была проведена компьютерная томография в больнице Джемелли в Риме, чтобы «исключить риск легочных осложнений», результаты исследования были отрицательными.

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«Сегодня я не могу появиться в окне, потому что у меня проблема с воспалением легких», — цитирует слова папы ANSA.

Обращение от имени понтифика зачитал монсеньор Паоло Брайда. Оно было посвящено перемирию в секторе Газа. «Сегодня мы благодарим Бога за то, что наконец-то наступило перемирие между Израилем и Палестиной и некоторые заложники были освобождены», — говорилось в тексте.

Папа в послании назвал диалог единственным путем к миру. «Тот, кто не хочет диалога, не хочет мира», — заключил он.

В июне понтифик перенес операцию под общим наркозом, ему были сделаны лапаротомия (операция на брюшной полости) и пластика брюшной стенки. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, сообщили тогда в Ватикане.

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В марте у Франциска обнаружили инфекционный бронхит, ему назначили терапию с применением антибиотиков. Папа несколько дней провел в больнице.

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Теги
Елена Чернышова
Папа Римский воспаление легких

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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