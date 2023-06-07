Папа римский Франциск перенес операцию

Больница им. Агостино Джемелли (Рим, Италия) (Фото: Maurizio Brambatti / Ansa / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Папу римского Франциска успешно прооперировали, сообщает Vatican News.

86-летнему пациенту была сделана операция под общим наркозом: лапаротомия (операция в брюшной полости) и пластика брюшной стенки. Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений, сообщили в Ватикане.

Врачи приняли решение об операции на фоне наличия у понтифика послеоперационной грыжи, которая вызывала болезненные синдромы. Медики сообщили, что папа останется в больнице на несколько дней, «чтобы обеспечить нормальное послеоперационное наблюдение и полное функциональное восстановление».

В 2021 году Франциску удалили часть толстой кишки. Спустя неделю после операции понтифик выступил с балкона больницы и заявил о том, что бесплатное медицинское обслуживание должно быть доступно для всех.