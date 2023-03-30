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В Ватикане рассказали о состоянии папы римского после госпитализации

В Ватикане сообщили, что папу римского могут выписать из больницы в ближайшие дни
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папа римский Франциск пробудет в больнице еще несколько дней из-за респираторной инфекции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Там уточнили, что у понтифика обнаружили инфекционный бронхит, ему назначили терапию с применением антибиотиков. После лечения самочувствие Франциска улучшилось. «Исходя из ожидаемого исхода, папа римский может быть выписан в ближайшие несколько дней», — говорится в заявлении Святого престола.

В Ватикане подчеркнули, что Франциск «не прикован к постели», он молится в маленькой часовне в своей больничной палате, отдыхает и занимается некоторыми рабочими обязанностями.

Папу римского госпитализировали в больницу «Джемелли» в Риме в связи с плановой проверкой состояния здоровья накануне, 29 марта. Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, папу римского доставили в кардиологическое отделение. У него наблюдались проблемы с сердцем и дыханием, сообщили источники издания.

В июле 2021 года папу римского госпитализировали в ту же клинику для плановой операции на толстой кишке из-за дивертикулярной болезни кишечника. По словам главы пресс-службы Святого престола Маттео Бруни, операция проводилась под общей анестезией, понтифик перенес ее хорошо. Франциск в интервью Reuters говорил, что предпочел не делать еще одну операцию — на больном колене, потому что не хочет повторения долгосрочных побочных эффектов от наркоза, которые он перенес после операции на кишечнике.

Франциску 86 лет. На пост главы католической церкви он был избран ровно десять лет назад, в марте 2013 года.

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Папа Римский госпитализация Ватикан Франциск
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