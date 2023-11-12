Папа Римский отстранил критиковавшего его епископа из Техаса

Папа римский Франциск отстранил от должности епископа города Тайлер в американском штате Техас Джозефа Стрикленда, который в соцсетях критиковал понтифика. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении Ватикана говорится, что Франциск освободил 65-летнего епископа от пастырского руководства Тайлером и назначил временным управляющим епископа Джо Васкеса из города Остин. Ранее Святой престол начал расследование, как Стрикленд управляет епархией в Техасе из-за жалоб священников и местных жителей на его «неортодоксальные заявления»

Ватикан не обнародовал результаты расследования в отношении техасского епископа. Стрикленд настаивал, что не уйдет в отставку добровольно. Он подчеркивал, что мандат на должность епископа штата ему дал покойный папа римский Бенедикт XVI в 2012 году, и он не может отречься от этой ответственности.

Стрикленд неоднократно критиковал папу римского, обвиняя его в «подрыве основ веры». В частности, он выступал против снисходительного отношения Франциска к ЛГБТ-сообществу и попыток понтифика наделить мирян большей ответственностью в Церкви.

Как отмечает Bloomberg, папа римский отстраняет епископа от должности в очень редких случаях. Обычно Ватикан предлагает священнослужителям сложить с себя полномочия добровольно. Стандартный возраст выхода на пенсию для епископов — 75 лет.