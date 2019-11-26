«Дочка» «Ростеха» отказалась от монополии на препараты крови для госнужд

Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио», «дочка» «Ростеха», не будет просить продлевать на следующий год статус единственного поставщика лекарственных препаратов для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови, в том числе с гемофилией, — об этом РБК сообщили в компании.
«Мы не планируем выступать с инициативой о продлении статуса на следующий период, так как он не является критичным для реализации проекта, гораздо более важно решить вопрос об обеспечении будущего завода сырьем», — заявили в пресс-службе компании, уточнив, что вне зависимости от статуса готовы развивать проект завода по производству препаратов крови. В компании подчеркнули, что целесообразность назначения единственным поставщиком определяет правительство.
Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус отказался комментировать отраслевому изданию «Фармвестник» (которое первое обратило внимание на отказ «Нацимбио»), какие санкции кабинет министров применит к компании.
«Нацимбио» не завершила строительство завода «Киров Плазма» к концу 2018 года без привлечения средств федерального бюджета, что было одним из условий для получения статуса поставщика: срок был перенесен на конец 2019 года. Сейчас предприятие по-прежнему не достроено.
После потери статуса единственного поставщика завод может быть достроен другой «дочкой» госкорпорации — научно-производственным объединением «Микроген», сообщали источники РБК.