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«Дочка» «Ростеха» отказалась от монополии на препараты крови для госнужд
«Дочка» «Ростеха» компания «Нацимбио» перестанет быть единственным поставщиком препаратов крови для государственных нужд. Компания не завершила в срок строительство завода в Кирове
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио», «дочка» «Ростеха», не будет просить продлевать на следующий год статус единственного поставщика лекарственных препаратов для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови, в том числе с гемофилией, — об этом РБК сообщили в компании.

«Мы не планируем выступать с инициативой о продлении статуса на следующий период, так как он не является критичным для реализации проекта, гораздо более важно решить вопрос об обеспечении будущего завода сырьем», — заявили в пресс-службе компании, уточнив, что вне зависимости от статуса готовы развивать проект завода по производству препаратов крови. В компании подчеркнули, что целесообразность назначения единственным поставщиком определяет правительство.

Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус отказался комментировать отраслевому изданию «Фармвестник» (которое первое обратило внимание на отказ «Нацимбио»), какие санкции кабинет министров применит к компании.

«Нацимбио» не завершила строительство завода «Киров Плазма» к концу 2018 года без привлечения средств федерального бюджета, что было одним из условий для получения статуса поставщика: срок был перенесен на конец 2019 года. Сейчас предприятие по-прежнему не достроено.

После потери статуса единственного поставщика завод может быть достроен другой «дочкой» госкорпорации — научно-производственным объединением «Микроген», сообщали источники РБК.

«Нацимбио» создана «Ростехом» в 2013 году. С 2017 года компания была назначена единственным поставщиком препаратов крови для государственных нужд. В 2018 году этот статус был продлен правительством России до 2019 года. Осуществляет поставку препаратов крови для Управделами президента, Минздрава, Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Федерального медико-биологического агентства, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Росрезерва, Росавиации.

С 2015 года «Нацимбио» поставляет в статусе единственного поставщика российские вакцины для национального календаря профилактических прививок: в рамках этого проекта государство проводит вакцинации от гриппа, кори, полиомиелита, столбняка, краснухи и от других социально значимых заболеваний. До конца 2019 года «Нацимбио» сохраняет этот статус в соответствии с распоряжением правительства.

Как поясняли РБК в компании, средства, заработанные на поставках, «Нацимбио» должна вкладывать в развитие собственных фармацевтических заводов для разработки и импортозамещения зарубежных препаратов.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: «Ростех», «Нацимбио»
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