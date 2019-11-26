«Дочка» «Ростеха» отказалась от монополии на препараты крови для госнужд

«Дочка» «Ростеха» отказалась от монополии на препараты крови для госнужд

«Дочка» «Ростеха» компания «Нацимбио» перестанет быть единственным поставщиком препаратов крови для государственных нужд. Компания не завершила в срок строительство завода в Кирове

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио», «дочка» «Ростеха», не будет просить продлевать на следующий год статус единственного поставщика лекарственных препаратов для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови, в том числе с гемофилией, — об этом РБК сообщили в компании.

«Мы не планируем выступать с инициативой о продлении статуса на следующий период, так как он не является критичным для реализации проекта, гораздо более важно решить вопрос об обеспечении будущего завода сырьем», — заявили в пресс-службе компании, уточнив, что вне зависимости от статуса готовы развивать проект завода по производству препаратов крови. В компании подчеркнули, что целесообразность назначения единственным поставщиком определяет правительство.

Пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус отказался комментировать отраслевому изданию «Фармвестник» (которое первое обратило внимание на отказ «Нацимбио»), какие санкции кабинет министров применит к компании.

«Нацимбио» не завершила строительство завода «Киров Плазма» к концу 2018 года без привлечения средств федерального бюджета, что было одним из условий для получения статуса поставщика: срок был перенесен на конец 2019 года. Сейчас предприятие по-прежнему не достроено.

После потери статуса единственного поставщика завод может быть достроен другой «дочкой» госкорпорации — научно-производственным объединением «Микроген», сообщали источники РБК.