«Дочка» «Ростеха» вновь стала единственным поставщиком препаратов крови

Дочерняя структура государственной корпорации «Ростех», Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио»), вновь получила статус единственного поставщика лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, на 2018-2019 годы. Соответствующий документ (имеется в распоряжении РБК) подписало правительство России.

Как отмечается в распоряжении кабмина, компания будет поставлять лекарственные препараты Минздраву, Минобороны, МЧС, Министерству внутренних дел (МВД), Минобрнауки, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), Федеральной таможенной службе (ФТС), Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Росрезерву, Росавиации и подведомственным им, а также Управлению делами президента России федеральным государственным бюджетным и казенным учреждениям.

«При этом цена контракта на закупку лекарственных препаратов определяется в порядке, установленном Минздравом России в соответствии с постановлением Правительства России», — говорится в тексте документа.

Генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский заявил РБК, что компания готова выполнить возложенные на нее обязанности в полном объеме. По его словам, «Нацимбио» продолжит расширять свои компетенции в области логистики. «В частности, основываясь на результатах деятельности в предыдущие периоды, компания совершенствует критерии качества в области обеспечения условий холодовой цепи, хранения продукции, информирования о ее перемещении и статусе доставки», — отметил Загорский.

В прошлом году компания «Нацимбио» уже становилась единственным поставщиком препаратов крови и получила на их закупку от Минздрава 6 млрд руб.