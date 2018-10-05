Медицинский эксперимент: почему «Нацимбио» остается убыточной компанией

Компания «Нацимбио», созданная «Ростехом» в конце 2013-го, стала одним из заметных игроков на фармацевтическом рынке. В этом году она впервые вошла в рейтинг РБК 500, получив рекордную выручку, но оставаясь убыточной

Фото: «Завод Синтез»

Многие препараты, поставками которых сейчас занимается «Нацимбио», производились в России в недостаточных количествах либо не соответствовали современным требованиям, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Решить проблему пробовало не одно поколение чиновников, но заметных результатов к концу 2013 года не добились», — добавляет он.

«Ростех» хотел заниматься импортозамещением важных для обеспечения национальной безопасности вакцин и препаратов и пытался собрать в одних руках весь заказ ведомств на них. Входящая в него «Нацимбио» должна была до 2020 года стать единственным поставщиком вакцин для Национального календаря прививок, препаратов крови, лекарств от туберкулеза, ВИЧ и гепатитов B и С, а также занять заметную долю в поставках по госпрограмме «7 нозологий», писал в 2014 году отраслевой журнал Vademecum. К 2020 году «Нацимбио» должна занять до 20% всего объема госзакупок лекарств в России, на 2013 год эта доля оценивалась во внушительные 300 млрд руб.

Заработанное на поставках «Нацимбио» должна вкладывать в развитие своих фармацевтических заводов, чтобы те могли разрабатывать новые и «импортозамещать» зарубежные препараты. Для этого «Ростеху» были переданы госдоли в трех фармзаводах — курганском «Синтезе», входящем в тройку лидеров российских производителей лекарств, рязанском «Форте», производителе противоинфекционных вакцин, и «Микрогене», крупнейшем производителе иммунобиологических препаратов. Компания должна была стать координатором между производителями, каждый из которых не сможет справиться с необходимым для Минздрава объемом поставок, рассказали журналу РБК в «Нацимбио». Кроме того, она должна была поддерживать выпуск важных, но низкомаржинальных препаратов.

Админресурс и рынок

Компания «Нацимбио» была создана осенью 2013 года, но первые сообщения о ее работе появились только весной 2014-го: ей полгода не выдавали лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Не все получалось и потом: глава «Ростеха» несколько раз просил у Путина для проекта монополии на поставки ведомствам лекарств от ВИЧ, туберкулеза и гепатитов, но монополиста из компании так и не получилось.

Фото: «Завод Синтез»

«Нацимбио» удалось застолбить лишь три монополии: на поставку вакцин для календаря прививок и поставку препаратов крови, а также стать единственным поставщиком лекарств ФСИН. «Госкомпания встретила большое сопротивление», — говорит гендиректор аналитической компании DMS Group Сергей Шуляк. Против выступили врачи и участники рынка, утверждает он. «Монополия дает огромное преимущество в госзаказе: счет по некоторым позициям идет на сотни миллионов рублей. Естественно, другие игроки рынка, которые в случае успешного для «Нацимбио» исхода потеряли бы деньги, приложили много усилий, чтобы этого не допустить», — продолжает Шуляк.

Не удался и проект строительства завода по производству инсулина: в основу нового производства в Пущино должны были лечь разработки компании «Биоран». В октябре 2015-го Путин даже подписал серию поручений, связанных с созданием производственной площадки, которая должна была покрыть 100% потребности страны в инсулине, но проект не был реализован.

Возникли сложности и с другим проектом: по информации РБК, у «Нацимбио» могут забрать завод «Киров Плазма», который госкомпания должна была построить до конца 2018 года, но перенесла срок запуска на 2019-й. Вместе с заводом холдинг может потерять и монополию на поставку препаратов крови, выяснил РБК в начале сентября.

«Нацимбио» все же удалось наладить выпуск нескольких новых препаратов: на курганском «Синтезе», например запустили производство российских контейнеров для крови с лейкоцитарным фильтром, необходимых для заготовки компонентов крови. «Микроген» нарастил продажи бактериофагов — препаратов для подавления конкретного типа бактерий. «Форт» в 2018 году вдвое увеличил продажи антигриппозной вакцины «Ультрикс», рассказали в «Нацимбио».

«Сейчас «Нацимбио» — это, по сути, большой эксперимент, и он все еще продолжается. Давать ему какую-то оценку и говорить о результатах пока рано», — считает Беспалов из RNC Pharma.

Рост в убыток

«Нацимбио» хорошо растет: по данным СПАРК, в 2014 году выручка компании была 3 млрд. руб., в 2014-м — 15 млрд руб. А консолидированная выручка всего фармхолдинга, по его данным, в 2017 году составила 21,1 млрд руб., что позволило ему занять 440-е место в РБК 500.

Самый большой рывок «Нацимбио» сделала за последний год: выручка компании выросла почти на 60%. Стремительный рост участники рынка и сама компания объясняют тем, что в прошлом году «Нацимбио» стала единственным поставщиком новой категории лекарств — препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, считают участники рынка.

Фото: «Завод Синтез»

Препараты крови «Нацимбио» поставляет Минздраву, Минобороны, МЧС, МВД, Росавиации и другим ведомствам. «Объем поставок восьми наименований лекарственных препаратов превысил 800 млн единиц», — сообщили в «Нацимбио». В 2016 году госкомпания выполнила обязательства по 40 закупкам, в 2017-м — по 118. Но даже стремительный рост выручки не позволил компании заработать: по данным СПАРК, чистый убыток «Нацимбио» в 2017 году составил 1,3 млрд руб.

Компания уходит в минус второй год подряд: в 2016 году ее убыток составил почти 1,8 млрд руб. В 2016 году руководство компании убытки связывало с «незапланированным выбытием непрофильных активов из контура «Нацимбио», цитировало гендиректора холдинга издание Vademecum. Схожее объяснение на вопрос о результатах 2017 года получил и журнал РБК: «Убыток не связан с основной хозяйственной деятельностью и возник в результате оптимизации структуры и вывода из «Нацимбио» непрофильных активов».

Убытки могут быть связаны и с активным инвестиционным периодом, считает Беспалов: если «Нацимбио» вкладывает средства в развитие производственной составляющей холдинга, определенный убыток вполне закономерен. «Большой вопрос, как долго эта ситуация может продолжаться. Грубо говоря, если за десять лет холдинг не сможет выйти в прибыльность, возникнет вопрос, для чего он тогда работает», — говорит он.

Старт на марафон

Возможно, эти мысли беспокоят и руководство «Ростеха». Чуть больше года назад было объявлено о готовящейся сделке между корпорацией и инвестиционной компанией Marathon Group. По плану Marathon Group должна была получить 25% плюс одна акция «Нацимбио», «Ростех» — 49% акций в «СИА Групп», фармдистрибьютора, принадлежащего Marathon. Сделка должна была быть безденежной, компании планировали обменяться активами. Летом ситуация изменилась: стороны объявили, что «СИА Групп» в сделку не войдет.

Участие «СИА Групп» в сделке выглядело спорно, считает Беспалов: инфраструктура компании ориентирована прежде всего на розницу, и неясно, как и зачем ее интегрировать в структуру холдинга, занимающегося госзаказом. «Неудивительно, что от этой идеи в итоге отказались», — считает он. По другой версии, это решение связано с тем, что Marathon Group уже несколько месяцев ведет переговоры о продаже дистрибьютора «Магниту», предполагает Шуляк.

«Магнит» — еще одна инвестиция молодой и крайне амбициозной Marathon Group. В феврале основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал чуть больше 29% акций компании группе ВТБ, она перепродала почти 12% Marathon Group (рыночная цена пакета, по оценке «Ведомостей», составляла больше 62 млрд руб., но условия сделки сторонами не раскрывались). Против сделки с «СИА Групп» и миноритарные акционеры «Магнита», рассказал журналу РБК один из них. Но для Marathon это была бы очень удачная сделка, считает Шуляк: она позволила бы значительно увеличить обороты «СИА Групп», у которой в последние годы довольно большие проблемы: долг компании, по оценкам, может достигать 10 млрд руб.

Партнеры и приоритеты

Marathon Group основана в мае 2017 года Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым — выходцами из А1, инвестиционного подразделения «Альфа-Групп». Винокуров в прошлом — президент группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и один из руководителей российского офиса американской инвесткомпании TPG. Кроме того, Винокуров женат на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, с которой познакомился во время учебы в Кембридже.

Александр Винокуров (Фото: Влад Шатилов / РБК)

За первый год работы Marathon Group пополнила свой портфель акциями не только «Магнита» и «СИА Групп», но и аптечного оператора «Мега Фарм», доля в котором принадлежит Анастасии Игнатовой — дочери второй жены Чемезова, а также заводов «Синтез» и «Форт», входящих в «Нацимбио». В управлении двумя последними заводами команда Marathon зарекомендовала себя очень хорошо, заявили журналу РБК в пресс-службе «Ростеха»: «Например, чистая прибыль «Синтеза» всего за год выросла в 1,5 раза (по данным СПАРК, чистая прибыль завода выросла с 703 млн до 1 млрд руб. — РБК), поэтому развитие этого партнерства — логичный шаг».

Когда в феврале 2018 года было объявлено о будущей сделке, Чемезов говорил, что решающим фактором при выборе Marathon Group стали «серьезные компетенции в дистрибуции и логистике», необходимые «Нацимбио» для реализации «масштабного проекта по формированию национального поставщика фармацевтических препаратов». Но детали сделки с Marathon Group не раскрываются до сих пор, нет даже информации, когда она может быть закрыта.

По словам представителей «Ростеха», госкорпорация сохранит за собой пакет акций, позволяющий влиять на ключевые процессы в компании. «Примерами подобного подхода могут служить «Концерн Калашников» или «Вертолеты России», — заявили в пресс-службе госкорпорации. В «Ростехе» все же не исключают, что со временем он может полностью выйти из «Нацимбио», но только если холдинг потеряет статус единого поставщика. «Мы эту позицию уже озвучивали, и она не поменялась. При этом нас полностью устраивает сегодняшнее взаимодействие с Marathon Group как с акционером», — уточнили в пресс-службе «Ростеха».

Фото: «Завод Синтез»

Даже если компания потеряет статус единственного поставщика препаратов крови, сейчас нет конкретных предпосылок к тому, что «Нацимбио» лишится своих монополий, считает Шуляк: «Все будет зависеть от того, насколько сама госкомпания в них заинтересована. Если она перестанет за них бороться или у ее конкурентов появятся более весомые аргументы, потерять статус единственного поставщика вполне реально». Нельзя исключить и вероятности, что компанию по договоренности продают «дружественным» структурам, предполагает он: в госкорпорации могли счесть, что нет смысла заниматься потенциально убыточным бизнесом при наличии гораздо более успешных проектов.

Сложно сказать, насколько эта сделка целесообразна, считает Беспалов. «Понятно, что у основателей Marathon есть административный ресурс и они им умело пользуются. И делают это не из чистого альтруизма: у инвесткомпании по определению есть финансовые интересы. Пока эти интересы совпадают с задачами «Ростеха» и «Нацимбио», во главе угла для которых — национальная безопасность, а не заработок, это будет хорошее партнерство. Вопрос в том, что делать, если в какой-то момент приоритеты начнут расходиться», — замечает он.