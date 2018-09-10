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Обескровленная «Нацимбио»
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Обескровленная «Нацимбио»
Газета № 153 (2877) (1009) Общество, 08:04
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Обескровленная «Нацимбио»
ЗдравоохранениеФармхолдинг «Ростеха» может лишиться монополии на поставки для госнужд
«Дочка» «Ростеха» — компания «Нацимбио» — может потерять статус единственного поставщика препаратов крови, она не выполнила обязательств по строительству завода в Кирове. Достраивать его в этом случае будет «Микроген»
Фото: nacimbio.ru

Министерство промышленности и торговли может лишить Национальную иммунобиологическую компанию («Нацимбио», «дочка» ГК «Ростех») статуса единственного поставщика лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, рассказал РБК источник, близкий к ведомству, и подтвердил собеседник, знакомый с деталями обсуждения вопроса.

«Правительство поручило проработать и представить сценарии возможной реализации проекта, некоторые из них действительно предполагают отсутствие необходимости использования механизма единственного поставщика», — утверждает один из собеседников РБК.

Компания «Нацимбио», созданная в 2013 году «Ростехом», в 2017-м была назначена единственным поставщиком препаратов крови (необходимы для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с нарушениями свертываемости крови и гемофилией) для госнужд. В марте 2018-го правительство продлило ей этот статус на 2018–2019 годы. Компания поставляет препараты крови — в частности, Минздраву, Минобороны, МЧС, МВД, Минобрнауки, ФСБ, Федеральной службе исполнения наказаний и др.

РБК направил запросы в «Ростех», «Нацимбио» и Минпромторг.

Окончательное решение о статусе «Нацимбио», по словам еще одного источника РБК, близкого к компании, будет принято в ближайшие два месяца.

Кровный актив

Одним из условий получения «Нацимбио» статуса поставщика было строительство завода «Киров Плазма» в Кирове. Компания должна была завершить проект к концу 2018 года, но в итоге перенесла срок запуска завода на конец 2019-го.

За время строительства завода структура управления им менялась — сначала он был у «Ростеха», затем был передан в «Нацимбио», говорит один из собеседников РБК. «За это время были более четко конкретизированы задачи «Нацимбио» и произошли иные, в том числе структурные, изменения: в госкорпорацию, например, влился «Микроген» («Ростех» получил «Микроген» от Минздрава в 2015-м)», — поясняет собеседник РБК. В результате «стало понятно, что между «Микрогеном» и заводом «Киров Плазма» возникают вполне понятная синергия и возможности для оптимального завершения реализации этого проекта», добавляет он. ​

В 2017 году для завершения строительства завода «Нацимбио» привлекла к проекту партнеров — компанию Kedrion Biopharma, которая должна передать «дочке» «Ростеха» технологию производства препаратов крови, и соинвестора — «Фармстандарт» (один из основных поставщиков зарубежных препаратов крови). Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в марте прошлого года. При этом акционер «Фармстандарта» Виктор Харитонин вложился на рынке препаратов крови и в другое совместное предприятие: принадлежащий ему «Генериум» в 2016 году создал совместное предприятие с ирландской корпорацией Shire — SG Biotech.

В случае если «Нацимбио» потеряет статус единственного поставщика, завод будет достраивать «Микроген», причем не исключается возможность предоставления господдержки. «Каждому разрабатываемому сценарию [по статусу «Нацимбио» и развитию поставок вакцин] соответствуют свои механизмы финансирования, в том числе не исключена возможность использования целевой господдержки», — подтверждает источник РБК, знакомый с деталями обсуждения.

РБК попросил Минпромторг и аппарат вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует медицинскую и фармацевтическую промышленность, уточнить, о какой сумме идет речь.

По итогам 2016 года, согласно данным СПАРК, выручка «Микрогена» составила 7,5 млрд руб. (прибыль — 643,5 млн руб.), в 2017-м — 695,6 млн руб. (убыток — 173,7 млн руб.). Компания отчитывалась о чистой прибыли в размере более 498 млн руб.

При этом в первые месяцы 2018 года, поскольку статус поставщика был продлен «Нацимбио» только в марте, Министерство здравоохранения сделало несколько закупок препаратов крови на аукционах. К 19 марта были подведены итоги девяти из них на общую сумму 2,7 млрд руб., писал Vademecum. На них подал заявку один претендент — компания «Фармимэкс», которая и должна осуществлять поставки.

Потеря статуса и контроля

Если у «Нацимбио» заберут «Киров Плазму» и статус единственного поставщика препаратов крови, у нее, согласно данным СПАРК, останется доля 32% на заводе «Синтез» в Кургане и доля 25% на заводе «ФОРТ». Кроме того, компания сохранит статус единственного поставщика вакцин (до конца 2019 года) и единственного поставщика для Федеральной службы системы наказаний (до конца 2018 года).

С 2015 года компания эксклюзивно поставляет российские вакцины для национального календаря профилактических прививок. В рамках этого проекта государство вакцинирует население от социально значимых заболеваний, таких как корь, столбняк, краснуха, грипп и т.п. Продление статуса единственного поставщика по этим препаратам на 2018–2019 годы произошло еще позже, чем по препаратам крови, — 23 апреля 2018 года. В 2017 году «Нацимбио» раскритиковала законопроект Минздрава по посерийному контролю вакцин.

Сейчас «Нацимбио» является объектом сделки между «Ростехом» и инвестиционной компанией «Марафон Групп». Еще в августе 2017-го стороны договорились об объединении своих фармактивов: «Марафон Групп» получает 25% плюс одна акция «Нацимбио» (контрольный пакет 75% остается у «Ростеха»), а «Ростех» через «Нацимбио» — до 49% акций «СИА Групп». В периметр сделки должны были войти также принадлежащие сторонам акции и доли в заводах «Синтез», «ФОРТ», «Киров Плазма», компаниях «Фарм Эйд Лтд» и «НИК Логистика». Позднее из сделки была исключена «СИА Групп» — ее планируется продать розничной сети «Магнит».

Одно из условий сделки между инвестиционной группой и «Ростехом»: «Марафон Групп» получает опцион на право приобретения до 100% акций «Нацимбио», если та потеряет статус единственного поставщика лекарств для госнужд. При этом, как сообщил РБК источник, знакомый с деталями переговорного процесса между госкорпорацией и инвестиционной группой, если «Нацимбио» лишается статуса единственного поставщика по препаратам крови, но у нее остаются другие госконтракты, права на опцион у «Марафон Групп» не возникает.
Авторы: Полина Звездина, Ирина Парфентьева.
Теги: Минздрав , «Ростех» , «Нацимбио» , «Микроген» , «Марафон Групп»
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