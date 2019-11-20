Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям. Об этом сообщила журналистам глава Минздрава России Вероника Скворцова, комментируя сведения об увольнении Каабака, передает «РИА Новости».

По словам министра, в России имеется достаточное число специалистов, производящих подобную операцию. Скворцова также отметила, что Каабак не является безработным, поскольку он по-прежнему работает на полставки в Морозовской больнице и может оперировать детей. При этом глава российского Минздрава заявила, что в ведомстве готовы провести встречу с врачом и обсудить все имеющиеся у него вопросы.

Ранее в ноябре «Коммерсант» писал, что в сентябре Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко, принесшим в НЦЗД трудовые книжки для оформления на полную ставку, сообщили, что их работа завершена. По словам Каабака, решение было принято в связи с претензиями в отношении методов лечения, а именно — использования препарата «Алемтузумаб», ослабляющего иммунную систему при трансплантации органов.

Портал Business FM назвал Каабака единственным врачом в России, который «уже более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от 6 кг». «Коммерсант» со ссылкой на родителей пациентов писал, что в другом медучреждении — Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова — не принимают на операции детей весом меньше 9 кг. Позже эту информацию опровергли в Минздраве России. В ведомстве сообщили РБК, что Центр Шумакова занимается трансплантацией органов детям, независимо от массы тела и возраста, начиная с четырех месяцев и 3,5 кг.